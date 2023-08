Candidatos no hay muchos, pero ningún Luis para Antioquia...

Por: Juan Fernando Jaramillo |

agosto 10, 2023

Es increíble que Antioquia esté a punto de reelegir (periodo de por medio) a Luis Pérez como Gobernador. Sin duda, no tenemos memoria y preferimos malo conocido que bueno por conocer.

Sí, las encuestas hoy muestran liderando a Luis Pérez de 72 años y una máquina de escándalos y de entuertos multimillonarios.

Pareciera que nos negamos a avanzar, a probar cosas nuevas. Ya reelegimos a Aníbal Gaviria y todo apunta a que haremos lo mismo con Luis Pérez. La pregunta es ¿por qué?

Ya lo dije arriba, no tenemos memoria, nos da pereza pensar y preferimos a quien ya sabemos cómo es, así sea malo, que conocer a alguien más por muy bueno que pudiera resultar.

Hoy la gente responde que votará por Pérez no porque realmente quiera, sino porque es el nombre entre los que se barajan que más conocen y claro, eso es producto de que Pérez lleva más de 30 años enquistado en el poder, sería ilógico que no saliera primero en las encuestas.

No seré yo quien enliste aquí los sucesos cuestionables de Pérez Gutiérrez, no me cabría el espacio. Por supuesto, nunca ha estado en la cárcel, pero eso no lo exime del lastre tan tremendo que carga producto de sus pésimas decisiones. No es un secreto que la justicia en Colombia está politizada y que algunos personajes saben bien cómo eludirla, ¿qué nombre se les vino a la cabeza? Sí, ese mismo era.

Luis Pérez representa todo lo contrario a lo que hoy como sociedad deberíamos esperar de un gobernante, pero su maquinaria, sus recursos ilimitados y, esto no se lo puedo desconocer, su capacidad de hacer campaña y buscar (como sea) votos, lo tienen cerca de dirigir nuestros destinos por cuatro años más. Sí, esa es la realidad, pero aún estamos a tiempo de cambiarla.

No sé si sea Luis Fernando Suárez, Mauricio Tobón o Esteban Restrepo quien deba ser el próximo gobernador (sé que hay más candidatos, pero me baso en las últimas encuestas que indican que la pelea será entre Pérez y estos tres), pero estoy casi seguro de que uno de ellos sería mejor para Antioquia, en la situación actual, que Luis Pérez.

Eso sí, tengo muchas dudas con Suárez porque es el continuismo de Aníbal Gaviria y hay que decirlo sin miedo a equivocarnos que esta ha sido una mala gobernación, más allá de que el titular hubiera estado ausente del cargo prácticamente la mitad de su periodo (entre el lío judicial y sus vacaciones y viajes al exterior), no se ve un avance en el departamento y en esa administración participó activamente Suárez.

Si ya estuvo en el gobierno, incluso fue el gobernador encargado ante la ausencia de Gaviria, ¿por qué no hizo más? Y no me digan que la pandemia y no sé qué. No, cuando se asume un gobierno, sea como sea, es para resolver problemas, no para tener una plataforma que te permita luego elegirte para ahí sí resolver lo que no pudiste cuando te dieron la oportunidad.

Así que por el continuismo no creo que vaya a ser.

Nos quedan Tobón y Restrepo. Dos posturas contrarias, derecha e izquierda. Anti-Petro y Quintero contra petrista y quinterista.

Aquí puede haber un buen debate de posturas y un giro radical en la forma de gobernar. Tobón tiene experiencia en lo público y Restrepo no tanta, aunque ser Secretario de Gobierno de Medellín dos años deben haberlo ayudado bastante.

Tobón, tiene un carácter fuerte, es templado y sin duda ha logrado recoger un sentimiento ancestral con su propuesta de Antioquia Federal.

Restrepo, apela a su juventud y a que es “lindo” para atraer votantes. Busca recoger los votos de Petro en Antioquia y venderse como un progresista, apuesta arriesgada si evaluamos cómo va el gobierno nacional.

En fin, hay dos opciones y creo que entre ellos debería estar la pelea. No será fácil porque los Luis tienen maquinaria, recursos y al Estado ayudando, por lo que se avecina una contienda entre grandes y chicos, que ojalá como ciudadanos analicemos para tomar una decisión con base en propuestas y no en el voto amarrado o en la recordación de quienes por años nos han gobernado, aunque con ellos poco hayamos avanzado.