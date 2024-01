Caerle al caído: las empresas de servicios públicos no piensan en las necesidades de la gente

Por: Camilo Andrés Cervera Tellez |

Es un artículo que a algunos pueda resultar polémico se trata de los cobros excesivos por parte de las empresas de energía y agua a los ciudadanos que a muchos el recibo llega por las nubes sobre todo en la Costa a raíz del problema con las electrificadoras, me parece absurdo, injusto e inhumano que las empresas de energía y agua en especial sus gerentes y personal no piensen en las necesidades de la gente solo les importa el billete, vivimos en un país donde el salario mínimo ya no llega a cubrir casi todo, los alimentos muy costosos, el transporte público caro, la educación costosa, los servicios de energía y agua muy costosos, el salario mínimo no alcanza para nada para vivir dignamente a esto se suma la indiferencia, injusticia de las empresas prestadoras de servicios públicos que no piensan que la gente debe alimentarse en especial los niños ya que las cifras de desnutrición en Colombia son escandalosas porque cada 1 de 3 colombianos están pasando hambre o solo comen 1 vez al día, la gente prefiere comer o pagar por un servicio muy deficiente como el agua que fuera de eso si llegan puntualito el recibo y si no pagan te caen como aves rapaces, te cortan el servicio y la gente deja de comer, lo mismo con el servicio eléctrico y alumbrado publico que en algunas partes es intermitente, se dañan los electrodomésticos y quien responde nadie a eso se suma la puntualidad de los recibos y los cobros excesivos a raíz del Fenómeno del niño y en estos días que los servicios subirán un 30% según la CREG la gente preferirá vender sus propiedades, sus negocios, costear sus necesidades básicas, educarse y transportarse por darle plata a estas empresas rapaces, la gente ya no aguanta más los cobros excesivos por parte de las empresas prestadoras de energía sobretodo con la excusa de los embalses y el fenómeno del niño solo por ganarse el billete y que muchos colombianos pasen en la miseria, sin techo, esto es una tortura por parte de las electrificadoras con sus excusas llenas de indiferencia e inhumanas, debería haber una entidad que vigilara y regulara los precios de la energía de estas empresas rapaces con los colombianos.