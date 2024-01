Cabalga a toda prisa el neoclientelismo de la "izquierda civilista gobernante"

Por: Jorge Buitrago Puentes |

enero 25, 2024

Definitivamente la izquierda civilista gobernante no ha marcado la diferencia en las prácticas clientelistas como factor de gobernabilidad. Ya se ha visto en Bogotá, Nariño, Magdalena, Cali y Pasto. Y ahora con el gobierno de Petro.



El recién nombramiento como gerente de la Nueva Eps, el exdirigente sindical de la Cut, así lo prueba una vez más. Nombramiento que obedece a su cercana amistad y coterraneidad con el presidente, más no precisamente por sus méritos.



Nombramiento que defiende cantiflescamente el ministro de salud, aduciendo que atacan este porque no es alto, apuesto, delgado y blanco. El clientelismo no tiene ninguna condición racista.



Bien lo dijo el exministro conservador, expresidente del ISS y confundador de la Nueva Eps, Colpensiones y Positiva, y representante de la derecha clientelista, pero decente, Jaime Arias, en su columna de " el tiempo", que todos los gobernantes llegan con su cuadrilla a gobernar, (eufemismo justificativo del clientelismo) , y que este gobierno continuaba con las mismas prácticas.



Afirma el exministro Arias que la Nueva Eps tiene 7000 trabajadores que han permitido el buen funcionamiento de esta Eps, pero no dice como se vincularon, y que lo más probable es que fue por lógicas clientelistas. Como ocurre igualmente con todas las entidades donde el estado tiene participación, y que la carrera administrativa no aplica, y nadie vigila estos nombramientos.



Pero el exministro si anuncia que la Nueva Eps con el recién nombrado gerente , y los partidos que apoyan el cambio, se tomarán esta entidad, para capturar estos empleos , y todos los que demanden en su ampliación para aplicar las políticas de salud del gobierno de Petro. Que sin duda no tendrán ningún filtro meritocratico y serán las cuotas de los políticos de la coalición gobernante del cambio que les permitirá aceitar las maquinarias para las próximas elecciones.



La carrera administrativa funciona por inercia institucional, y porque así lo consagró el constituyente de 1991, por lo que es de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, o de centro.



Sin embargo, no lo estableció como obligatorio para los demás tipos de vinculación laboral con el estado. Dejando abiertas las puertas para que ese cáncer avance por todo el organismo del estado envenenándolo hasta morir de antimeritocracia.



Y, a propósito de este tema, cursa en la justicia administrativa una tutela que devela el engaño de este gobierno con su propuesta de eliminar los contratos de prestación de servicios y la creación de plantas temporales. Ni el DAFP, ni la comisión nacional del servicio civil han podido explicar como es que funcionaría ese galimatías, que más bien es un caballo de troya para vincular ejércitos de seguidores del gobierno del cambio.