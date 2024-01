Buenaventura y el Estado en retirada

.Publicidad.

En el libro “La retirada del Estado” (2001), Susan Strange plantea un vuelco en el equilibrio de poder en la relación Estado-privados donde pierde el Estado, esto debido a que se abandonan parcelas de poder en las que anteriormente se regulaba, que se ve fundamentalmente en áreas que pasaron a estar en manos de actores no estatales.

Adicionalmente, por allá a finales de los 80 y principios de los 90 se daban cambios en la política económica del país, originados en el consenso de Washington y la nueva carta política, nuestra constitución de 1991.

Ahora bien, ¿cómo esto repercutió en Buenaventura?

La apertura del Estado a la libre empresa y libre competencia hace que, por ejemplo, en los servicios públicos, el Estado deje su monopolio y permita que privados lo realicen, además el Estado permite que en otros mercados que eran también dominados por él sean tomados por los privados. Pero esto no es malo siempre que exista una regulación ética, como así lo plantea en el libro, “Saving Capitalism” (2015), Robert Reich.

Citaré algunos ejemplos:

ENTIDAD CAUSA – PROBLEMA CONSECUENCIA Banco de La República Se encargaba de comprar el Oro, regulaba el precio del mercado Actores Ilegales manejan el mercado del Oro IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario Se encargaba de abastecer de alimentos, regulaba el mercado Actores Ilegales manejan con carteles el Plátano, Huevos, etc. ICOMEX Instituto Colombiano de Comercio Exterior Se encargaba de dumping, reconocimiento de origen, licencias de importación. Antes el contrabando se hacía en lanchas era físico Contrabando Técnico, se realiza por Carteles de Contrabando Ferrocarriles Esta actividad se le permitió a los privados en concesión, pero no han podido, se perdieron los empleos Se perdieron empleos y se fomentó los carteles de Transporte terrestres, es muy caro un flete en Colombia. Puertos Si bien es cierto han aumentado los empleos, su integración vertical ha quebrado a pequeños operadores Hay monopolio en los Puertos entre ser administrador y operador Portuario, no hay libre competencia.

Muchos otros ejemplos de fallas en los mercados como el de servicio públicos domiciliarios o de servicios públicos esenciales como la educación y salud hacen que se sienta esa ausencia del estado con sus repercusiones.

Para no extendernos esta “RETIRADA DEL ESTADO” ha permitido que actores ilegales intervengan en mercados. Adicionalmente la falta de empleos originada por la no presencia del Estado hace que la economía ilegal venza a los emergentes mercados que se puedan establecer, es decir, el mercado de las drogas siempre vencerá si no hay una clara intervención de la dupla ESTADO-PRIVADOS, como lo afirma Mariana Mazzucato, y esta es una premisa importante para que las economías ilegales sean vencidas.

*Ingeniero electricista y exdiputado del Valle del Cauca