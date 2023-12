Aura Cristina Geithner y su secreto para permanecer siempre bella

Por: James Fuentes Quintero |

diciembre 22, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hace un par de años Aura Cristina Geithner sorprendía a su público interpretando ‘Decepciones’, una canción del regional mexicano, género musical del país azteca que se toma a Colombia. Hoy Geithner hace un experimento que suena llamativo ‘popu vallenato’, una mezcla de música popular (ranchera colombiana) con vallenato.

Con su sonrisa, alegría, sensualidad y espontaneidad, Aura Cristina explica cómo ha sido ese cambio en su carrera musical “un día amanecí con deseos de cantar ‘hoja en blanco’, siento que soy muy intuitiva y me dije que por aquí debo seguir, esto del popular vallenato es interesante”.

..Publicidad..

–¿Por qué grabar la canción Hoja en blanco?

...Publicidad...

–Es una canción que siempre me ha gustado. Es un tema que habla de esos amores fallidos, de esos amores que no se olvidan, de esos amores que nacen cuando eran niños y que por circunstancias de la vida todo cambia.

....Publicidad....

–Hay un paradigma de los cantantes de no lanzar canciones en esta época decembrina porque según ellos, “la gente está pensando en el 24 y 31 de diciembre” ¿por qué arriesgarse?

–¿Te digo algo? Alguna vez había escuchado eso, pero, la gente ha hecho buenos comentarios, les ha gustado la interpretación que hice y eso es lo que más vale para mí. Me parece que para lanzar una canción no hay ni fecha ni hora. La pude haber lanzado en agosto, septiembre o en octubre, ahora mismo estoy construyendo mi catálogo y ganándome la credibilidad como artista, como cantante.

–¿Qué le dijo Wilfran Castillo, el compositor de la canción?

–Me felicitó, me dijo que le había gustado mi interpretación.

–¿Cómo hace para estar siempre bella?

–Pienso que todo es actitud. La belleza viene desde adentro, es un equilibrio entre lo físico, emocional y espiritual. Amo las medicinas alternativas, la comida sana, no fumar, no beber y no a las drogas son parte de mi manera de vivir y de pensar.

He aprendido a mirarme con respeto, con amor propio, eso hace que respire aceptación y agradecimiento, en pocas palabras belleza.

–A cada sitio que llega, la diva genera sensación entre sus seguidores y la gente en general, parece un imán pues todos quieren tomarse una foto con ella o decirle una palabra de admiración.

–¿Sabes? Yo creo que ese es el lado amable de la fama, todos los artistas lo viven pero, el punto no es ese, es como lo aprendes a manejar, como aprendes a equilibrar tu vida pública con tu vida privada, eso lo he aprendido y me siento muy feliz cuando la gente se acerca, yo soy empática y a mí me gusta la gente, respeto a las personas, por supuesto que como todo, también tengo momentos donde quiero estar sola, hago mis compras sola, no te imaginas como disfruto estar a solas.

–¿Cómo celebrará las fiestas de fin de año?

–A mí me encantan estas fechas decembrinas, es un momento para compartir en familia. En mi caso, me gusta viajar, salir del país, pero este año no lo voy hacer pues mi hijo Demian viene a visitarme y la voy a pasar con él.

Los números de Aura Cristina en redes sociales.

1’600.000 mil seguidores en Instagram, 4’200.000 en TikTok, fan Page de Facebook con 2,5 millones de seguidores, en X antes twitter) aproximadamente 600.000 mil, en YouTube cerca de 474.000 mil seguidores “a mí las redes digitales me han traído mucha prosperidad y abundancia, me gusta estar cerca de mis seguidores”. (GRS-Prensa)

Hoja en blanco- Aura Cristina Geithner (Video Oficial)