Así quedó la tarifa de taxi en Colombia para este año ¿Cuánto aumentó y en qué ciudades?

Cuando inicia un nuevo año muchas cosas cambian, las personas se proyectan a mejorar sus vidas, transforman hábitos, hacen mejores y tratan de llevar un nuevo rumbo. No obstante, hay otro tipo de cambios que no sientan tan bien como el aumento de la mayoría de precios, como por ejemplo el pasaje de Transmilenio que pasó de costar $2.950 a $3.100. Algo bastante significativo para el bolsillo de los colombianos que no tiene carro o moto propias. Pero ni hablar de la tarifa de taxi que también tuvo un alza.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el costo en la tarifa está influenciado por el aumento en el precio de la gasolina, así como en el incremento del salario mínimo. Además de la tentativa de terminar el subsidio de gasolina que cobijaba a algunos conductores de taxi y en el que recibían entre $100.000 y $800.000: "Las tarifas de los taxistas van a tener que aumentar hasta enero, por lo que el subsidio va hasta enero" dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en 2023.

Por ende, la subida de la tarifa mínima es inminente y de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el aumento de la carrera mínima en taxi se estipula en $700, pasando de $6.300 a $7.000. De acuerdo con el Decreto 1226 de 2023, en Ibagué se fijaron las tarifas para taxis en la ciudad: la carrera mínima pasó de $5.500 a $5.800. La administración local de Santa Marta, en colaboración con el gremio de taxistas, anunció un aumento de $700 en la tarifa mínima para 2024, estableciendo así una nueva tarifa mínima de $7.700.

Hasta el momento no se conocen cifras oficiales en Bogotá. No obstante, hay que destacar que al finalizar el 2023 la carrera mínima de un vehículo tipo taxi cuesta $5.200; el valor de la unidad (cada 100 metros) tiene un costo de $104; y los recargos nocturnos, festivos o dominicales tendrán un costo adicional de $2.500.

