Así puede sacar las fotos para sus documentos como visas o cédulas sin ningún costo

Los trámites para sacar visas, cédulas y otros documentos tienden a ser engorrosos y además toca pagar para llevar la foto. Por lo que no solo se gasta bastante tiempo si no también dinero. Aunque muchos creen que no hay forma de ahorrarse tantos esfuerzos si la hay y se trata de una herramienta digital para tomarse las fotos para documentos sin tener que pagar un solo peso.

Fue el creador de contenido ‘priceitcol’ quien compartió este truco, pues siempre está en la búsqueda de cuidar la economía y enseñar a ahorrar a sus seguidores. Lo primero que debe hacer es tomarse la foto en un espacio de su casa que tenga buena iluminación y presupuesto una pared blanca.

Una vez se haya tomado una foto nítida debe buscar y descargar una aplicación llamada ‘Foto de pasaporte y foto de ID’ en su Google Play o en su App Store dependiendo del dispositivo que tenga. Una vez entre en la app de dar click en ‘nueva foto’ y le va a mostrar todos los tamaños para diferentes documentos alrededor del mundo.

Para poner un ejemplo en ese caso el creador de contenido escogió ‘visa de Estados Unidos’, luego le va a dar unos consejos de iluminación y postura para que posteriormente escoja la foto. Luego ya le dejara acomodarla y editarla al tamaño y características de la visa que escogió. Para finalmente descargarla en formato JPG o PNG. Por lo que solo tendrá que pagar la impresión.

