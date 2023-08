Así es la casa de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y solo vale $200 millones

Elon Musk es un magnate tecnológico, quien ha sido bastante polémico. Entre sus últimas decisiones corporativas por las que más ha sido criticado fue cambiarle el nombre y logo a Twitter, dejando atrás el icónico pajarito azul, pasó a llamarse sólo X y tener esta misma letra en el logo. Recientemente se hizo tendencia, después de que su biógrafo mostrará la casa de Elon Musk

Muchos piensan que los millonarios no se conforman con casas pequeñas, sino que por el contrario intentan ostentar con el mayor número de metros cuadrados posibles. Además, de llenar mansiones y gigantescos penthouses con lujos brillantes. Sin embargo, intentado salirse del molde el millonario Elon Musk vive en una modesta casa.

Vea también: ¿Por qué el logo de Twitter ya no es el pajarito azul sino una x? lo explica el millonario Elon Musk

Su biógrafo Walter Isaacson, escribió en X (antes Twitter), que Musk decidió vender hace tres años sus gigantescas casas, que en total eran 5 y tener como residencia principal una vivienda de dos habitaciones en Boca Chica, Texas. El biógrafo anunció que publicará un libro en donde dará detalles de la nueva vivienda del empresario.

De acuerdo con Forbes, la fortuna de Elon Musk asciende a 229 mil millones de dólares. Dueño de empresas como SpaceX, Tesla y X (antes Twitter), entre otras, está firme a la cabeza de los más ricos del mundo.

En una publicación en X (antes Twitter) Isaacson publicó una foto de la casa y también contó: “(Allí) nos reuníamos y él se sentaba en esta mesa de madera y hacía llamadas telefónicas”.

La foto que aparece en la publicación está tomada desde el centro de mesa y se observa que no es un espacio con proporciones muy amplias, con piso de madera, acabados básicos, cocina sencilla que ni siquiera tiene isla. Los elementos que conforman el ambiente son hechos en madera y no son lujosos. Algunos electrodomésticos sencillos como una nevera y una estufa.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1