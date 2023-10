¿Alguien puede entender a los políticos colombianos?

Por: Fernando |

octubre 20, 2023

Es muy difícil entender que pasa por la mente de los políticos en el mundo y en Colombia. Veamos lo que sucede en nuestro país.

Políticos de derecha.

Son relativamente los menos difíciles de entender, pues han gobernado por más de 100 años y quieren volver a tener el poder ejecutivo (presidencia, ministerios, superintendencias, etc), que han perdido con Petro y su pacto histórico. Aún conservan el poder legislativo, pues son mayoría en el congreso: senado y cámara de representantes. Conservan también buena parte del poder a nivel regional y local con gobernadores y alcaldes y diputados. Su objetivo a corto plazo es volver a ganar la presidencia y gobernar de nuevo por muchas décadas más. Para esto usan todos los medios que tienen a su alcance: poder económico, poder de los medios de comunicación y algunos de frente y otros sutilmente, se oponen a las reformas y cambio que propone Petro y sus aliados. Maximizan los escándalos de Petro y su entorno y tratan de ocultar de la mejor manera los suyos. Apuestan porque a Petro y su gobierno le vaya muy mal, así sea que con esta actitud perjudiquen a la mayoría de los Colombianos. Ellos luchan porque se mantenga el statu quo, porque los cambios se hagan de maquillaje, no de fondo.

Políticos de izquierda.

Como se sabe en agosto de 2022 llegó por primera vez a la presidencia de Colombia un partido y un presidente de izquierda, después de más de 100 años de gobiernos de la derecha, representados en los partidos tradicionales y los nuevos de derecha, que se han derivado de los primeros. Esta es una oportunidad única para que la izquierda moderada, que respeta la democracia, así sea todavía deficiente en nuestro país, inicie los cambios y reformas de fondo que requiere nuestro país. El problema está en los escándalos que han propiciado los familiares y allegados de Petro, que le quitan mucha imagen y por ahora la falta de resultados. Las principales reformas y cambios de Petro, se sabía, iban a tener muchas dificultades, pues las élites no se resignan a perder parte de su poder y a cambiar a fondo esta sociedad, que desde su inicio después de la independencia es excluyente. Pero no se sabe qué pasa por la cabeza de Petro y sus aliados, pues pretenden que sus reformas se las apruebe un congreso, donde el pacto histórico y sus aliados son minoría.

En el senado de 108 curules, el pacto histórico tiene 20 y sus aliados, así: La Coalición Alianza Verde- Centro Esperanza: 13 y Comunes: 5, es decir tiene 38 curules (37%), mientras los partidos de derecha tienen 68 curules (63%), así: Partido conservador: 15, Partido Liberal: 14, Partido centro democrático: 13, Cambio Radical: 11, Partido de la U: 10, Mira: 4 y Liga gobernantes anticorrupción: 1.

En la cámara de 172 curules, el pacto histórico y sus aliados tienen 36 curules (21%), así: Pacto histórico: 25, Coalición Alianza Verde: 1, mientras los partidos de derecha tienen 108 curules (63%), así: Partido conservador: 25, Partido Liberal: 32, Partido centro democrático: 16, Cambio Radical: 16, Partido de la U: 15 y Mira: 4. Otros partidos y movimientos tienen 28 curules (16%).

En resumen, el pacto histórico de Petro está en total minoría en el Senado y la Cámara y peor aún, a pesar que la Alianza Verde se declaró partido de gobierno, algunos de sus miembros le están haciendo fuerte oposición a Petro. Entonces, Petro y el pacto histórico y sus aliados, no pueden creer que con la minoría que son, les van a aprobar todos las reformas y cambios que proponen, sin que haya modificaciones y acuerdos. Petro debe escuchar, no encerrarse en sí mismo, ni solo con sus partidarios; menos confrontación e ideología y más resultados. Debe concertar y tratar de iniciar lo mejor posible las reformas y cambios estructurales.

La izquierda moderada no debe desaprovechar ésta, posiblemente única oportunidad de iniciar los cambios de fondo que requiere nuestra sociedad, de lo contrario nos esperan otros 100 años de gobiernos de las élites, es decir de pobreza, desigualdad, atraso, corrupción, violencia.

Políticos de centro.

Este sector que podría tener un papel muy importante en las reformas y cambios de fondo en Colombia. No han sabido aprovechar el fastidio y cansancio de muchos Colombianos con las peleas constantes y enfrentamientos de los políticos de la derecha y de la izquierda. En las elecciones presidenciales del año 2022, la Coalición Centro Esperanza se perfilaba como una gran alternativa a los radicales de la derecha y de la izquierda, pero pudieron más los egos personales de sus dirigentes, que el beneficio del país. Se enfrascaron en pugnas internas y finalmente la votación que obtuvieron fue muy pobre y un fracaso total. Esta también es más ó menos la historia de los partidos de izquierda (a excepción del Pacto Histórico) y del centro, priman más los egos y los intereses personales, que tratar de ganar las elecciones e iniciar los cambios estructurales. Sin embargo, sigo pensando que puede ser una buena y viable alternativa para el país, pues las élites de derecha, después de más de 100 años gobierno, con resultados sociales y económicos muy malos para la mayoría de la población, no para ellos, no van a iniciar las reformas y cambios de fondo y la izquierda de Petro y su Pacto Histórico, se ha dedicado a responder los ataques e insultos de la derecha y no a ejecutar planes y programas y mostrar resultados. Por supuesto que todavía quedan tres años de su gobierno y puede y debe cambiar el rumbo que lleva.