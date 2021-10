Alerta por $13 mil millones que se aprobaron "a pupitrazo" en el concejo de Cali

.Publicidad.

En plenaria del Concejo, la concejal Diana Rojas dejó constancia de cómo ‘a pupitrazo’ se dio cierre en la Comisión de Presupuesto al Proyecto de Acuerdo 094 que busca autorizar al Alcalde para usar unos cupos de crédito por 13 mil millones que se habían destinado para Educación e Infraestructura y destinarlos a otras áreas.

En este Proyecto de Acuerdo, advierte la cabildante, el alcalde nuevamente está solicitando un cheque en blanco. Recordó que es la misma situación del Crédito de los 650 mil millones aprobado el año pasado, donde se anuncian unos proyectos que al final no quedan consignados por escrito.

La @AlcaldiaDeCali tramita un proyecto en el @ConcejoCali que pasa a pupitrazo en 1er debate sin justificación. Quieren saldos de créditos de infraestructura y educación (13 mil millones) y, como en el pasado, ejecutarlos como un cheque en blanco. ¡Ojo al segundo debate! — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) October 7, 2021

De acuerdo a la Concejal no haber dado tiempo para el estudio del Proyecto y los procedimientos a las carreras solo demuestran que lo quieren sacar adelante lo más rápido posible.

“Quieren que aprobemos proyectos con los ojos cerrados y a espaldas de la ciudad. Es un proyecto suyo primer debate pasó en dos días, así es, ¡en dos días! Alcalde, no queremos más cheques en blanco. Su administración no ha garantizado la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos y no puede pretender que esta curul avale que quitemos recursos a la educación y a la infraestructura para lo que se le vaya ocurriendo en el camino a su administración. La improvisación aquí no encontrará eco” dijo Rojas.

