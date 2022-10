Odiado en Nacional e ignorado por el Tolima: las desgracias de ser Aldair Quintana

.Publicidad.

En los últimos días, Aldair Quintana se volvió noticia después de que algunos rumores aseguraran que el Deportes Tolima quería contar con sus servicios. Recordemos que el arquero fue totalmente borrado de Atlético Nacional, no solo por el buen momento que vive Kevin Mier sino porque, tras haber insultado a toda la hinchada verdolaga llamándolos "malparid...", los hinchas no aguantaban que fuese titular.

Fue en esa situación donde, supuestamente, Aldair Quintana entró en conversaciones con los directivos del equipo pijao. Pero, lamentablemente para él, el mismo presidente del club, César Camargo, salió a confirmar que no se ha tenido ninguna charla con Aldair Quintana.

-Publicidad.-

| Vea también: La desarmada que quiere pegarle Atlético Nacional al Deportes Tolima

"No quiero menospreciar a Aldair, ni mas faltaba. Es un gran portero. Ha tenido buenas actuaciones y otra no tanto. Pero ni siquiera he hablado con él" fueron sus declaraciones sobre el arquero de Nacional.

Publicidad.

"Ni siquiera he hablado con Aldair Quintana". César Camargo asegura que el nombre del portero tolimense no está sobre la mesa del Deportes Tolima como refuerzo para 2023. Entrevista completa aquí: https://t.co/k0KDV7fqTh pic.twitter.com/dBlFBbCvRp — @JuanCapera27 (@juancapera27) October 19, 2022

Así las cosas, el único equipo que parecía darle una mano al arquero verdolaga, le bajó el pulgar y lo dejó a la deriva. Y si bien, en sus inicios en el club verdolaga tuvo buenas actuaciones, su fractura con la hinchada de Atlético Nacional lo llevó al olvido. En este momento, Kevin Mier es la única opción para el técnico Paulo Autuori y a menos que el joven portero se lesiones, Aldair Quintana no tiene ninguna oportunidad en el arco. Habrá que esperar si otro equipo lo pretende.