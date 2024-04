Al tiempo que denuncia desfalcos, Carlos Carrillo se rodea con los de su confianza

.Publicidad.

Después del controvertido nombramiento de Leonidas Name Gómez, sobrino de los senadores Iván Name y José David Name y miembro de una familia que tiene personas regadas no solo por varias entidades, sino también por varios Partidos políticos, como Secretario General de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a Carlos Carrillo Arenas solo le faltaba una pieza para dar por terminada la conformación del equipo con el que va a trabajar en el que no dejó a nadie del anterior director Olmedo López quien salió en medio de un escándalo de corrupción.

Se trata del Subdirector General de la entidad, cargo para el que buscó, a diferencia del caso de Name, a alguien a quien conoce, quien es de su entera confianza y con quien ya trabajó durante casi cuatro años. Se trata del arquitecto Rafael Cruz, el hombre que fue el coordinador de su Unidad de Apoyo Normativo durante los cuatro años en los que fue concejal entre 2020 y 2023 representando al Polo Democrático.

Justamente es esa, junto con cuatro meses en los que fue contratistas de Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, la única experiencia que tiene en el sector público el hombre que además de su pregrado en Arquitectura, también cuenta con una maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Los Andes, misma en la que trabajó durante cuatro meses antes de llegar al equipo de Carrillo en el Concejo.

Además de Name, Cruz se suma a un equipo en el que está la ingeniera forestal María Constanza Meza Elizalde como subdirectora para la Reducción del Riesgo, la filósofa Alejandra Mutiz como secretaria privada, el abogado Jorge Maldonado como jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la ingeniera ambiental Isabel Arboleda como jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información.

