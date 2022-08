Agua potable: la tercera libertad de los negros

“Natanael se quejaba de que los pueblos del norte del Cauca a pesar de aportar al desarrollo del país con el 50 % de la producción nacional del cacao, tuviesen las peores infraestructuras sanitarias y de comunicaciones en comparación con otras regiones del país y de que la mayoría de la gente negra estuviese sumida en condiciones de pobreza. Luchó hasta el cansancio para dotar a Puerto Tejada de acueducto, alcantarillado y luz. Para ello presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para superar estas carencias (Díaz, 1947, citado en Ayala, 1997). Siendo consciente de la relevancia de este proyecto para el bienestar futuro de la gente del Puerto lo defendió a capa y espada con su convincente oratoria. Este era uno de los esfuerzos pioneros por resolver los problemas de dotación de las infraestructuras básicas como el acueducto y el alcantarillado. Para ese momento, Puerto Tejada, Buenos Aires, Padilla, Timba, Guachené, Suárez y Villa Rica, asentamientos nortecaucanos con mayoría de gente negra, no tenían acueducto. Precisamente, Alejandro Peña, cuatro años antes, en el segundo período presidencial de Alfonso López Pumarejo, le había pedido que resolviera estos problemas de infraestructura: -Publicidad.- Dígale al doctor López que el primer López nos dio la primera libertad; que la ley de tierras nos dio la segunda y que ahora (…) queremos acueducto y alcantarillado. Cualquier otra cosa sería prematura. Si nos da eso nada más, habrá firmado la tercera libertad de los negros (Sábado, 27 de noviembre de 1943, citado en Pisano, 2012, p. 198). Sin embargo, en 1959 como parlamentario, Marino Viveros denuncia que por la “negligencia oficial” la construcción del acueducto y el alcantarillado de Puerto Tejada no se había completado. Publicidad. Natanael argumentó en la exposición de motivos de los proyectos de ley, que las deplorables o inexistentes infraestructuras sanitarias de los municipios nortecaucanos obedecían al abandono del Estado y a su actitud discriminatoria contra la gente negra, y que Puerto Tejada tenía la misma importancia de municipios como Tuluá y Sevilla, en el Valle del Cauca, que poseían mejores infraestructuras y no por coincidencia menos población negra. Por lo tanto, este tipo de debate no refería a un simple problema de infraestructura, sino que tiene un contenido político cuando Natanael denuncia la actitud discriminatoria del Estado hacia municipios de gente negra y al comparar las diferencias con otros municipios, lo que tiene implícito el llamado al Estado para que otorgue un tratamiento igualitario y no discriminatorio con la gente negra”. Esta histórica introducción a la presente investigación está contenida en el libro Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política, de autoría del investigador Luis Carlos Castillo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y Secretario General de la Universidad del Valle, publicado por la Editorial Crítica del Grupo Planeta y el Programa Editorial de la Universidad del Valle. Parece una crónica publicada hoy. Nos demuestra el registro documentado del libro, y las noticias de los últimos días, que la situación sigue vigente, que el Estado colombiano, con intervención de entes nacionales, regionales y locales, a pesar de la infinidad de recursos inyectados en los últimos ochenta años, necesitan mantener sin remedio un problema de salud pública que habría podido solucionarse desde el siglo pasado, si realmente hubiera existido voluntad política por encima de los actos deshonestos cometidos, para favorecer intereses personales o de grupos políticos cómplices, que han logrado permanecer en la impunidad y continuar frescos, descargando nuevos recursos públicos para el mismo fin, con la misma disculpa histórica. Si los organismos de control oficiales no han podido detectar beneficios pecuniarios ilícitos para los protagonistas de las “inversiones” públicas, la corrupción se evidencia en la acumulación de poder y en la poca eficiencia de la administración pública, potenciada por la carencia de conciencia social y cultura del compromiso. “Si, tiene razón. Esto del agua potable en Puerto Tejada es un cuento de nunca acabar, y aun cuando se han presentado mejoras en la infraestructura, estamos muy lejos de llegar a un punto óptimo en el servicio, dado principalmente el hecho de las dudas sobre la calidad del líquido y que la cobertura no tiene aún el alcance que se requiere, y la presión no garantiza el suministro constante más allá del segundo nivel en algunos sectores de la población”: Carlos Arturo Lasso Vásquez, ingeniero mecánico, Universidad del Valle, integrante del comité técnico de la Veeduría del Acueducto de Puerto Tejada. Y agrega: “En cierta forma me identifico con usted cuando dice que estamos peor que hace ochenta años. Esto porque no logramos contar aún con un servicio de acueducto a la altura de las condiciones que exigen las normas vigentes en el país, pero tenemos la desventaja que ya no contamos con los ríos saludables, llenos de vida, de los cuales proveíamos el vital líquido sin problema alguno”. Earpa S.A. E.S.P. Para intentar resolver el acceso al agua potable de las comunidades nortecaucanas, hace más de 30 años (en septiembre de 1991) fue creada en Santander de Quilichao la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Río Palo S. A. E.S.P. EARPA, con $800 millones de entonces, aportados por el gobierno holandés. Simultáneamente, siguieron funcionando las empresas locales creadas como caja menor o revendedoras de agua (obviamente, no apta para el consumo humano). Por su ineficiencia e ineficacia, que desataron continuos paros y protestas de las poblaciones de Villa Rica, Guachené, Caloto, Puerto Tejada y zonas veredales del norte del departamento del Cauca, hace 14 años (en el año 2008) se ordenó su liquidación. Fotografía: Eder Suarez Quintero y Carlos Arturo Lasso Vásquez, integrantes del comité técnico de la Veeduría del Acueducto de Puerto Tejada.

Cuando parecía inminente su desaparición, en el año 2017, la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo realizó una evaluación integral de la gestión, determinando que EARPA no tenía plan de gestión ni certificación de calidad, ni procesos documentados. Tampoco la actualización requerida del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS.

Encontró la ‘Super’ que los empleados no cumplían con las certificaciones en competencias laborales, ni se daba aplicación a las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) debido a su proceso de liquidación.

Y como certificó, los pasivos siguen creciendo en proporción geométrica, además de que en el componente técnico-operativo no cuenta con concesión agua para la captación del río Palo, incumpliendo con lo dispuesto legalmente.

Detectó además que los predios por donde pasa la red son privados y no gozan de servidumbre formal haciendo difícil cualquier tipo de intervención e inclusive identificación de daños. Que no tiene macro-medidores instalados en el sistema, por lo cual no se calcula el índice de agua no contabilizada, no se conoce el volumen de agua que entra al sistema y se desconocen las pérdidas que se producen en las tuberías, que tienen más de 50 años de uso, hechas, principalmente, de asbesto cemento. Además, no cuenta con plan de mantenimiento de redes.

Punto de abastecimiento de agua instalado por la empresa Propal en la vía que conduce a Guachené – Fotografía: Yaritza Cassiani

También dice la Superintendencia (2017) que, aunque EARPA opera con una cobertura de acueducto del 23% en el municipio de Villa Rica, el 100% en el municipio de Guachené y del 20% en Puerto Tejada, no tiene CCU (contrato de condiciones uniformes) publicado y no cuenta con micro-medidores instalados, por lo tanto, no es posible hacer cálculo preciso de consumo, incumpliendo lo dispuesto legalmente. Por esta razón, la empresa cobra un cargo fijo de 18 metros cúbicos per cápita para los 6.381 usuarios (2017). Hoy EARPA tiene 8.402 usuarios.

Además, EARPA no ha formulado mapa de riesgo para ser aprobado por la autoridad sanitaria, ni con plan de contingencia y emergencia.

Y lo más grave del asunto: en cuanto a la calidad de agua suministrada, el prestador no cuenta con puntos de muestreo, por lo cual no es posible realizar muestras de control de la calidad de agua distribuida. La ‘Súper’ determinó que la calidad fluctúa en un nivel de riesgo medio, lo que significa que se suministra agua no apta para consumo humano.

Finalmente, con la información financiera reportada por el prestador en el Sistema Único de Información – SUI, de acuerdo con la metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se determinó que la clasificación de EARPA S.A. es Rango III “Nivel de Riesgo Alto”, es decir presenta el nivel inferior de desempeño.

Fotografía: Eder Suarez Quintero y Carlos Arturo Lasso Vásquez, integrantes del comité técnico de la Veeduría del Acueducto de Puerto Tejada.

La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. en diciembre de 2021 decidió apoyar la liquidación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Río Palo EARPA por tal motivo le inyectó 1.200 millones de pesos para el saneamiento de los pasivos que implica esta liquidación. Pero la empresa sigue funcionando 14 años después de haber iniciado el proceso liquidatario.