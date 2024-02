Abre el nuevo skatepark en Paseo Villa del Río de Bogotá

Por: Sandra Gaitán |

febrero 23, 2024

Desde que el skateboarding fue incluido como disciplina deportiva oficial en los pasados juegos olímpicos ha despertado el interés de nuevas generaciones. Pero el mayor de los obstáculos que enfrentan los deportistas no está en la pista sino en dónde practicarlo con seguridad.

Por esta razón, el centro comercial Paseo Villa del Río decidió destinar una zona de su amplia terraza de 14 mil mts2 para instalar una pista en donde los amantes de este deporte puedan practicarlo de forma gratuita.

La inauguración tendrá lugar el próximo 24 de febrero en el marco del Paseo Fest, un festival que contará además con actividades culturales, artísticas y deportivas para los habitantes del sur de Bogotá.

La operación de la pista estará a cargo de la Escuela de Skate Bogotá, una institución con más de 11 años de experiencia formando deportistas en esta disciplina. En esta nueva pista ofrecerán clases abiertas al público de todas las edades y exhibiciones con los mejores exponentes de este deporte.

“El Skateboarding es conocido como un deporte de calle. Lamentablemente en Bogotá esto no ofrece mucha seguridad. A esto le sumamos que en el sur de la ciudad no existen espacios para practicarlo. Es por esto que esta pista que se encuentra dentro de este centro comercial ofrece una nueva posibilidad para que niños, jóvenes y adultos, así no tengan experiencia, puedan iniciarse y practicar este deporte”, afirma Paul Sánchez, director de la Escuela de Skate Bogotá.

Para practicarlo la pista se encontrará abierta de forma gratuita. Las personas que deseen recibir clases deben inscribirse previamente en www.skateboardingbogota.com. En cualquiera de los casos los participantes deben contar con artículos de seguridad como casco, rodilleras y coderas. “Si no cuentan con la tabla nosotros se las alquilamos”, agrega Sánchez.

Con esta iniciativa el centro comercial Paseo Villa del Río, ubicado en la Autopista Sur de Bogotá, busca convertirse en pionero en generar este tipo de espacios seguros para la práctica de este deporte, como ya lo hizo con el ciclismo al habilitar una pista en la misma terraza para que los niños puedan montar en bicicleta y tengan una rampa de acceso directamente desde las afueras del centro comercial.

“Con esta pista de skateboarding queremos seguir incentivando la práctica del deporte entre los miembros de nuestra comunidad proporcionándoles un espacio seguro en el que puedan compartir su afición con su familia y amigos y continuar con nuestro propósito de ser más que un centro comercial, un sitio de encuentro, diversión, entretenimiento y bienestar para todos nuestros visitantes”, agrega Guillermo Gómez, gerente del centro comercial Paseo Villa del Río.