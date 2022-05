15 libros para conocer ciudades sin necesidad de viajar a ellas

.Publicidad.

Santiago de Chile: Cuentos sobre desigualdades y distancias: un par de primas que se alejan repentinamente y se reencuentran años después, una perra callejera, una mujer enamorada de una adolescente adinerada, las relaciones en la época de Messenger, el encuentro de dos enamorados a distancia; el río Mapocho, los recuerdos como pedazos de vidrio que salen de una herida abierta, una casa en ruinas como metáfora de la vida, la familia, una ciudad, un país, los sucesos como material dúctil para construir múltiples relatos a conveniencia; una novela sobre las masculinidades, las pérdidas y los retornos, la literatura chilena: la vida de varios personajes se narra a lo largo de muchos años, en los que los ires y venires de relaciones afectivas y familiares se entrelazan con la lectura y la escritura.

Arelis Uribe, Quiltras. Rey+Naranjo, 2022 (2019).

Nona Fernández Silanes, Mapocho. Eterna Cadencia, 2019 (2002).

Alejandro Zambra, “Poeta chileno”. Anagrama, 2020.

Buenos Aires: La tragedia de Cromañón, un local que se incendió por una bengala mientras comenzaba a tocar la banda Callejeros y en el que fallecieron 194 jóvenes y al menos 1432 resultaron heridos, como detonante para rememorar una época, una ciudad y una forma de relacionarse con el mundo a través de la música y las bandas; un oficinista almuerza en una plaza por Microcentro mientras recuerda y anhela otro domingo con el amado recorriendo Almagro; la narración de la parte final de una fiesta de cumpleaños, la música de fondo ("Buen día, día", de Miguel Abuelo), la gente cerca, la búsqueda de casa, los puestos de flores abiertos en la madrugada, el Varela Varelita; una novela de terror en San Telmo, en la que una mujer empieza a sentir una presencia en su nuevo apartamento mientras que un tarotista y su madre perciben una perturbación en El Cerco, la frontera entre el mundo de la vigilia y el de los sueños

Camila Fabbri, El día que apagaron la luz. Seix Barral

Julián López, La ilusión de los mamíferos. Literatura Random House, 2018.

Fernanda Trías, La ciudad invencible. Laguna Libros, 2019.

C.E. Feiling, El mal menor. Fondo de Cultura Económica, 2013 (1996).

Guadalajara: Una joven que ve cómo todo el mundo olvida la existencia de su bar favorito y de The Smiths, la fugaz relación entre la muerte y un detective, un alma guiada por un fantasma con la apariencia de Seinfeld, un prolijo amante del Excel que trata de salirse de sus propios esquemas, un joven trabajador de una pesquera testigo de una tragedia, un club para hablar del origen de las cicatrices, entre otros, muestran el poder de la memoria y de su fragilidad, la selectividad (o no) de lo que se recuerda, el valor de las cosas cotidianas; mientras de fondo se ven Guadalajara, la música de Cerati, PJ Harvey, Sedición, unas botas Dr. Martens, el cáncer, los detalles y las relaciones amorosas, de familia, la amistad.

Abril Posas, El triunfo de la memoria. Paraíso Perdido, 2017.

Bogotá: Una novela sobre las relaciones familiares y con el territorio, las restricciones y los poderes ejercidos sobre los cuerpos de las mujeres, en la que la ciudad es protagonista en la urbanidad exacerbada y cambiante y en los espacios antes habitados por los muiscas; cuentos sobre un hombre que se niega a dejar su apartamento en el Centro mientras espera el fin del mundo, el trabajo de modelos webcam y sus efectos en el mundo no virtual, duendes que desnudan los secretos de parejas, el baño de un centro comercial que puede ver el interior de las personas que entran en él, unos hermanos que miran un eclipse de luna pensando que nunca crecerán, extranjeros en un tour de ácidos en Salitre Mágico y el Salto del Tequendama, un oficinista que trata de aprender a nadar en la piscina de una caja de compensación; entre Bogotá y algún lugar de Córdoba, transmilenios y motos, rap y merengue, una mujer recuerda a su hermano mientras lleva sus restos a la casa de su madre; una mujer viaja a Sumapaz para dar talleres de escritura, deja a su bebé con el padre mientras se adentra en las memorias y relatos de habitantes de la zona.

Catalina Navas, Correr la tierra. Seix Barral, 2020.

Fabián Mauricio Muñoz, El encanto podrido de Bogotá. UIS, 2021.

Paola Caballero Daza, Camas gemelas. Cajón de Sastre, 2020.

Laura Acero, La paramera. Laguna Libros, 2021.

Ciudades que no son o todavía no han sido: Mientras un viento rojo mortífero arrasa una ciudad portuaria, una mujer experimenta los cambios en sus relaciones con su madre, su expareja y un niño con un hambre insaciable al que cuida por dinero; un periodista investiga, en una Buenos Aires trastocada y gobernada por un poder autoritario, las razones por las cuales se busca destruir una máquina que produce historias sobre las vidas de las personas - la máquina está en un Museo, el de la novela de la eterna de Macedonio Fernández; tres novelas (La ciudad, El lugar y París) que muestran la deslocalización, un tiempo que no fluye linealmente y protagonistas sin nombre, arquetípicos, que se despiertan o aparecen en lugares que no reconocen completamente, se adentran en ellos inducidos por fuerzas que parecieran ajenas a su voluntad y no logran nunca salir del todo.

Fernanda Trías, Mugre rosa. Literatura Random House, 2020.

Ricardo Piglia, La ciudad ausente. Seix Barral, 1995 (1992).

Mario Levrero Trilogía involuntaria, 2016 (1970-1982).

