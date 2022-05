Variante Siberia - Funza - Mosquera, la vía del terror

Por: Cesar Espinosa |

mayo 06, 2022

El tramo de vía concesionada de 10 kms entre la zona de Siberia perteneciente a Cota, Funza y Mosquera, Cundinamarca, se convirtió en una de las vías más peligrosas de país, la falta de infraestructura ocasiona diariamente muchos accidentes que por lo regular son fatales. https://www.youtube.com/watch?v=YnCucPs7J5s

Algunas personas que trabajan en los turnos de la noche dicen que en la madrugada frente al parque industrial san Carlos y La Cofradía se escuchan gritos de personas que murieron por intentar cruzar la via.

A raíz de los desesperantes trancones de 2 horas entre el puente de guadua y Mosquera, me bajé del bus y empecé a usar la bicicleta para ir a mi trabajo en Bogotá y comencé a ver todo lo que no veía dentro de un bus o un carro en un día laboral normal; es impresionante y paradójico acostumbrarse a ver tantos accidentes de motociclistas y peatones frente a los cruces de entrada a los parques industriales de la zona.

Sobre esta vía se ubican mas de 10 parques industriales entre los que se destacan las fábricas de BigCola, PEPSICO, la zona franca de INTEXZONA, escuelas de futbol, la escuela del INPEC, entre otros, en donde para acceder a estos lugares los carros pequeños, motos, tractocamiones y personas de a pie deben atravesarse la vía exponiéndose a un accidente casi seguro diariamente.

Es normal ver al lado de los parques industriales cruces con flores de personas que trataban de llegar a su trabajo y que murieron al pasar la vía, y al mismo tiempo ver los trabajadores esperando un bus que los lleve a su casa.

La estrategia de los peatones y ciclistas para cruzar la vía frente a los parques industriales es pasar en grupo chiflando, levantando la mano para obligar a los carros a bajar la velocidad y pasar con seguridad.

Esta vía tiene un tramo de 4 kilómetros de carriles compartidos separados únicamente por una línea amarilla, en donde se ubican la mayoría de los parques industriales; solo tiene separadores en los cascos urbanos de Mosquera y Funza y en el tramo entre el peaje la tebaida y el puente vehicular de Siberia

Es por esto que se requiere urgentemente la independización de carriles, creación de retornos e iluminación adecuada, destacándose sitios críticos como lo son los cruces vehiculares de los parques industriales el cacique, La Cofradía, Big Cola, san Diego – La Argelia, El trébol – San Pedro, EMTRA – San José, Postobón.

Ya se ha notificado a través de derechos de petición muchas veces a la concesión DEVISAB sobre las obras de infraestructura que requiere “La variante del terror” como la denominan los habitantes de la sabana a la vía Siberia – Funza – Mosquera pero no pasa nada, no dicen nada, solo trabajan en señalizacion pero no realizan obras de infraestructura.

La entrada a la zona franca de Intexzona donde pasó el accidente con los indígenas emberas es un caso especial de abandono, es un sitio muy oscuro en donde después de las 5:00 PM se observa muchísimos ciclistas y peatones cruzando la vía para tomar el bus que va hacia Mosquera y municipios de esa zona; así como siempre vive inundado dada la cercanía con un humedal ubicado al lado de la báscula y oficinas de la concesión;

El otro cruce donde más accidentalidad se presenta es el de la entrada al sector de la Argentina, donde están las torres de energía, es impresionante los choques que he presenciado de carros que se lanzan y no calculan que vienen a muy alta velocidad los del carril contrario.

El ICCU (Instituto de concesiones de Cundinamarca) lleva más de 4 años prometiendo una ciclorruta que conecte a Siberia con Mosquera, de esto el exgobernador Juan Emilio Rey entregó solo el tramo urbano entre Mosquera y Funza.

En febrero de 2020 hubo una reunión entre el Concejo de Funza y un funcionario de la gobernación de Cundinamarca en donde se comprometía con esta obra de lo cual nunca más se volvió a saber nada.

Necesitamos que la concesión y el ICCU realicen las obras de infraestructura necesarias para que no se sigan presentando los accidentes que a diario se presentan; la vía actualmente la están reparchando y haciéndole mantenimiento, pero esto no es suficiente.