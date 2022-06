Sin populismo, una visión de país

Por: José Alfredo Morantes Hernández |

junio 02, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Haciendo alusión a un decálogo de frases supuestamente atribuido al presidente Abraham Lincoln pero realmente escrito años atrás por el líder religioso William Boetcke me permito presentar una visión del país.

Qué es lo que realmente debemos esperar los colombianos de un nuevo presidente, estas frases fueron escritas hace cerca de 150 años pero aún concebidas en un tiempo tan lejano guardan la mayor vigencia en esta época contemporánea.

-Publicidad.-

Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia.

‌No se puede coartar el flujo de capital hacia los microempresarios y pequeños emprendedores cortando el ingreso de los grandes inversionistas de capital nacionales y extranjeros, no se puede agrandar al Estado, restando las posibilidades que terceros con capital privado inviertan y emprendan.

No se puede utilizar los subsidios como política del gobierno y estar regalando plata por todo como en Venezuela o como propone un candidato de izquierda reabrir el extinto IDEMA para comprar el mercado a los campesinos con el fin de regalarselo a otros.

Publicidad.

Esto finalmente lleva a restarle la iniciativa a las personas pues los vuelve perezosos y parásitos del gobierno, donde ellos no quieren trabajar sino vivir del gobierno.

Ejemplos los hay, eso lo podemos ver con los millones de venezolanos pidiendo subsidios y seguridad social gratis al gobierno, esto se vuelve finalmente en un parasitismo al Estado dónde unos trabajan día a día y aportan para que otros parasiten.

Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte. Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes. Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.

Definitivamente este es un gran postulado. Y es que efectivamente no se puede llenar a los grandes capitalistas y empresarios de cargas impositivas y exageradas, también ejemplos de la utilización de esta política existen muchos.

Así también es el caso de Venezuela dónde se implantó el "odio de clases" o lucha de clases, pilar del socialismo y se mostró a los dueños de tierras, de empresa y de capital como los malos de la película" y a muchos se les expropió sus tierras y se las gravó con tasas impositivas exageradas.

Esto finalmente llevo a ahuyentar la inversión de los mismos venezolanos en su país y cortó la inversión externa.

Muchos de esos grandes capitalistas llevaron sus flujos de capital a Estados Unidos y a Europa dejando a estos países en la ruina y miseria.

En este caso hay que tener especial cuidado, ya que Estados Unidos no pelea contra esos Estados socialistas porque esos flujos de capital y esas mentes y genios financieros capitalistas e intelectuales van a aportar a la economía y al crecimiento económico del país.

Entre tanto, los más pobres de esos estados socialistas tienden a emigrar a otros países subdesarrollados de América latina aumentando aún más los cordones de miseria en las grandes ciudades.

Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga el salario.

El gobierno no puede atacar a los dueños de empresa como si ellos fueran los males del "contrato social" se debe analizar que esos dueños de empresa a través del tiempo de sus padres abuelos crearon esa cultura empresarial y forjaron sus empresas.

Si tienen su capital invertido lo hacen para obtener unos réditos y unas ganancias finales para seguir creciendo y aportando más desarrollo y economía a las regiones donde están establecidas sus empresas.

Si el gobierno pone como política subir demasiado por decreto los salarios o gravar con impuestos exagerados, ahuyenta a los empresarios así como a los capitales internos y externos que quieren hacer empresa en el país, esto aplica también para los microempresarios y dueños de pequeñas empresas que ven las cargas gravosas que impone el gobierno para la creación de empresas con NIT legalmente constituidas.

Con lo cual lleva a que no se creen empresas sino que trabajen de manera particular formando una especie de "mercado negro empresarial", donde sus transacciones son efectuadas como particulares y muchos de sus dineros no ingresan a los bancos y finalmente tampoco pagan impuestos.

Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.

Acá debemos tocar un tema trascendental y es lo nefasto que fue el gobierno de la paz. Y es que acá no podemos aceptar el "todo vale" de Juan Manuel Santos.

Ese despilfarro de los recursos del gobierno en épocas del Acuerdo de Paz y es que es claro que sí bien los colombianos creíamos en la paz pero no a cualquier precio, no con Curules para asesinos, no hipotecando los recursos del gobierno por seis períodos presidenciales consecutivos, no endeudando al gobierno pagando apoyos políticos del aparato judicial y del periodismo nacional e internacional.

Esto, finalmente, llevó al país a pasar de un endeudamiento externo pasando de 21% deuda/PIB en USD 60.000 millones al 45% deuda/PIB en los USD 130.000 millones. Esa política de Juan Manuel Santos de malgastar los recursos del ESTADO finalmente llevó a Colombia a la situación y a la crisis económica actual.

Como si fuera poco de un país endeudado con un déficit financiero tan amplio podemos ver cómo la contraloría presentó un informe de la proyección de los gastos y los recursos que se necesitan durante los próximos seis períodos presidenciales para cumplir con esos compromisos de orden financiero y ¿quién paga eso?

Cómo bien lo diría la dama de hierro: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene otra fuente de dinero que el dinero que la gente gana por sí misma. Si el Estado desea gastar más, sólo puede hacerlo pidiendo prestados sus ahorros o gravándolos más. No es bueno pensar que alguien más pagará, que “alguien más” eres tú. No existe el dinero público, sólo hay dinero de los contribuyentes”.

Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e incitando el odio de clases.

Ese discurso a diario del candidato presidencial de izquierda y de algunos alcaldes como el de Medellín incitando al odio de clases y a los ataques desmedidos en redes sociales en contra del grupo aval, el grupo GEA, Mario Hernández, e Ingenios azucareros del valle y de los demás empresarios no le hace bien al país.

Finalmente eso se traduce en un odio a las empresas y a las instituciones que no puede ser válido en una contienda política máxime cuando estos empresarios y esos capitales han trabajado por el país y han generado bienestar a la economía y sobre todo empleo y desarrollo económico.

Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.

Definitivamente luego de la debacle financiera del gobierno de Juan Manuel Santos el desbordado endeudamiento externo que le entregó al gobierno Duque.

Adicionalmente, la pandemia y el costo en productividad y en ingresos por el cierre de Miles de empresas a nivel nacional ha llevado a un costo financiero aún más alto llevando el endeudamiento externo a los USD 170.000 millones a un 53% deuda/PIB.

Ahora, en estos niveles de endeudamiento que ha llevado a miseria en muchos hogares Colombianos las propuestas de los candidatos presidenciales se centran en "gastar más" en aumentar los subsidios en acabar empresas mineras y petroleras, en acabar la exploración petrolera para llevarnos a ser un país importador de petróleo.

Además, crear más burocracia en el país cuando, finalmente, el objetivo principal del nuevo gobierno debe ser elevar la productividad, bajar los costos y reducir el tamaño del Gobierno.

También, analizar y revaluar los costos en billones del proceso de paz, el cual tiene proyectados costos financieros por 22 años más, evaluar si entidades cómo la JEP que es un tribunal que hasta la fecha no ha castigado a nadie ni ha impuesto condenas a nadie y se ha dedicado única y exclusivamente a perdonar los crímenes de lesa humanidad.

Hay que preguntar si debemos pagar una entidad que cuesta 200.000 millones al año y cuyo único objetivo es perdonar los crímenes de los asesinos y delincuentes más sanguinarios que ha tenido Colombia.

Si su única función es esa, ya entrados en gastos es mejor dar un perdón y una amnistía general y nos evitamos esos gastos financieros innecesarios.

Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su independencia (libertad) e iniciativa.

Es importante analizar que los regímenes capitalistas aunque imperfectos permiten la libertad para que cada quien haga emprendimientos y proyectos empresariales para que cada quien en su ámbito crezca intelectualmente y en su capital. En la medida en que las personas se capacitan pueden optar por un mejor futuro de manera personal y para sus familias.

Los regímenes socialistas que se han implementado en países como Cuba o Venezuela han conllevado a la pérdida de libertad de su independencia e iniciativa limitándose a ser usuarios de subsidios del gobierno y hasta para alimentarse deben optar por las famosas bolsas CLAP.

Cuando los gobiernos limitan la iniciativa empresarial forman unas redes de parásitos que viven del gobierno y son felices únicamente con las migajas o miserias que les boten los gobiernos de turno.

Mientras en las altas esferas del socialismo crecen pequeñas burguesías como son los altos mandos políticos y militares que llevan el control del gobierno y son en últimas los únicos que pueden llevar un nivel de vida de burgueses mientras que el pueblo anda en la miseria.

Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente, realizando por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos

Finalmente, la entrega continua de subsidios y ayudas, la universidad gratis, el todo gratis finalmente crea una generación de parásitos que creen que el gobierno les debe todo y que ellos se merecen todo.

Caso particular el de las hordas de venezolanos en Colombia detrás del gobierno y de las alcaldías haciendo uso de la seguridad social y de las ayudas económicas generando y aumentando el costo financiero del gobierno y afectando más la deuda externa.

Además, exigen y hacen protestas originando desmanes por algo lo que, según ellos, piensan son "derechos adquiridos". Por tanto, más que generar parasitismo, más que regalar dinero, el gobierno debe incentivar la creación de empresa, el emprendimiento, generar recursos y un fondo especial de asesoramiento y recursos para los nuevos emprendedores.

El país no puede vivir en la insularidad y autarquía por tanto debe moverse con las imperfecciones del comercio y de las relaciones económicas internacionales.

Estamos en el patio trasero de Estados Unidos, no podemos ponernos en el plan de atacar el supuesto “imperialismo yanky”. No podemos limitar nuestras relaciones internacionales con nuestro principal socio, no podemos meternos en una aventura socialista ganándonos de enemigo a nuestro mejor proveedor.

No podemos mejorar nuestras relaciones con Cuba y Venezuela y dañarlas con Estados Unidos. Con el dolor del mundo las cosas siempre se nivelan por lo bajo, Colombia como país pobre le toca tener un "socio rico", hay un refrán popular que dice que "pobre con pobre da pobre".

No se puede arriesgar la calificación del país por X o Y candidato presidencial, acá lo que está en juego es el país, la elección de un candidato de izquierda trae consigo un empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos y una baja en la calificación de riesgo país

Lo anterior limitaría el acceso a recursos internacionales, tanto en préstamo como en inversión, esto finalmente trae consigo también una caída en los negocios y en el turísmo internacional hacia Colombia.

La función del gobernante debe ser optar por proteger la industria nacional y fomentar el emprendimiento y la creación de empresas, y la generación de recursos propios.

Máxime cuando el país está endeudado y limitado en sus recursos financieros con compromisos con el proceso de paz por 22 años más. No se puede estar pensando en atacar y acabar la industria nacional como atacando la industria minera y la industria del petróleo.

Limitar la exploración, ya que sin petróleo propio se va a tener que importar, presionando al alza el costo de vida por el alza en los costos de transporte al tener que comprar a un costo más alto los combustibles al ser importados.

Además, el carbón ha generado exportaciones por millones de dólares que han generado divisas al país así como generación de economía y miles de empleos directos e indirectos en los propietarios de minas, empleados e ingenieros de minas, transportadores, etc.

El país sólo aporta el 0.3 % de los gases efecto invernadero, así que lo que este gobierno haga o no haga no va a salvar el mundo y sí va a crear miseria en el corto plazo en el país por el cierre de empresas y la pérdida de miles de empleos.

Finalmente y por último, quiero tocar el tema de la supuesta reforma pensional planteada por el candidato de izquierda:

Los fondos de pensiones han funcionado eficientemente por cerca de 30 años, generando todo el tiempo utilidades de forma tal que de los 360 billones ahorrados por los cuentahabientes las 2/3 partes son utilidades y 1/3 parte solamente son los aportes de los ahorradores.

Por lo cual, es completamente falsa la afirmación de que esa plata se les va a perder y que no tienen segura su pensión, puesto que está ahorrada en cuentas de ahorro individual a nombre de cada futuro pensionado.

Lo que sí es un hecho es que el señor Petro ya se dió cuenta el nivel tan alto de iliquidez y de déficit financiero y presupuestal que posee el gobierno y básicamente originado y creado por los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, gobierno que el mismo Petro ayudó a elegir.

Por tanto, está buscando crear sofismas de distracción diciendo que el sistema pensional no funciona y con esto busca llevarse el stock pensional, dejando a esos 18 millones de ahorradores a expensas de lo que quiera hacer el gobierno con ese dinero.

Esto sería tanto como enviar 360 billones de cuentas de ahorro individual a las arcas del gobierno donde van a ser “pan para hoy y hambre para mañana” con los manejos non sanctos que le suelen dar los políticos corruptos a esos dineros.

Adicional a esto, sacar esos capitales invertidos en los fondos de pensiones traería una desinversión en el mercado de capitales colombiano llevándolo prácticamente a la quiebra con las consecuencias que esto conlleva en términos de desempleo y fuga de capitales, así como la pérdida de valor de los títulos valores en la bolsa de valores de Colombia.

Especialista en Finanzas

Estudios en Administración, Banca, alta gerencia, gerencia del rendimiento efectivo, PNL

Analista financiero