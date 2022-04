Un millón de niños están sin alimentación escolar, denuncia la Contraloría

La Contraloría denunció que 11 Entidades Territoriales Certificadas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aún no reportan el inicio de su ejecución

Por: Édgar Ramírez

marzo 31, 2022

La Contraloría General de la República, denunció que 11 Entidades Territoriales Certificadas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), aún no reportan el inicio de su ejecución.

Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, no han iniciado la prestación del servicio PAE. La no prestación del servicio de Alimentación Escolar estaría afectando a alrededor de un millón de niños que no estarían recibiendo PAE en el territorio nacional.

“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Asimismo, el ente de control fiscal denunció que en su vista se encontraron condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas.

El 16% de las IE (24) no cuentan con cocina, el 26% (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15% (22) carecen de comedor y el 22% (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.