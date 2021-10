Por: Fundación PLAN |

octubre 13, 2021

Un día de la niña es un día como cualquier otro… invisible a los ojos de millones de personas, que no se imaginan la posibilidad de conmemorar un día para las niñas.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, cuyo objetivo consiste en reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que enfrentan en todo el mundo.

Un día de la niña es un día como cualquier otro… Desde hace nueve años venimos conmemorando, desde Fundación PLAN, cada 11 de octubre con organizaciones de la sociedad civil, de cooperación, de las Naciones Unidas, con las comunidades, con empresas privadas e instituciones públicas, con el gobierno local y nacional, con personas como usted o como yo… Y, sobre todo, con las niñas que hacen parte de nuestros programas; niñas invisibles, niñas afros, niñas migrantes, niñas felices, niñas empoderadas, pero también con niñas violentadas, en un país donde ocho de cada diez niñas y niños víctimas de violencia sexual son niñas.[1]. Este dato es muy grave, pero es peor saber que se convierten en una estadística que ya no nos mueve o eriza la piel porque “hace parte de nuestro paisaje”.

Un día de la niña es un día como cualquier otro… Hoy gestionamos, abrimos espacios, corremos detrás de un teléfono, respondemos correos, nos movemos delante y detrás de los medios de comunicación, hablamos con los gobiernos, con las empresas, con personas, pero sobre todo buscamos lugares, “en los que las niñas toman el poder”. Promueven con sus conocimientos, espontaneidad y autonomía, mensajes de su interés sobre lo que les afecta, vulnera y que las pone en un lugar lejos del privilegio, de la visibilidad y de la garantía de sus derechos. Hoy unas pocas niñas pueden alzar su voz, pueden hablar por las que no tienen hoy esta oportunidad, por las que no les dejan hablar, por las que abusivamente las han de callar o por las que nunca volveremos a escuchar… 1579 niñas y niños desaparecieron en 2020, 70 % eran niñas. Hoy, al finalizar el día, tres niñas en algún lugar de Colombia habrán desaparecido[2].

Un día de la niña es un día como cualquier otro… Hoy no van a sonar los himnos de las naciones por todas las niñas, hoy no tendremos minutos de silencio, hoy no veremos titulares de brechas, barreras o dificultades estructurales que se derrumban para lograr la igualdad de las niñas. Hoy pocas personas en el ámbito mundial lograrán verse permeadas por el mensaje de primera mano que las niñas quieren dar, pero gritaremos, si es necesario, para que el mensaje no se pierda… Así nos intenten callar. El dato de feminicidios contra niñas en la región de las Américas y El Caribe presenta a Colombia como el cuarto país con mayor incidencia de feminicidios[3]. Llevamos cientos de años cegados y sesgados por costumbres, acciones y reacciones que ocultan e invisibilizan las experiencias de vida de las niñas… Entre 2015 y 2021 han asesinado a 244 NIÑAS por ser niñas[4].

Un día de la niña es un día como cualquier otro… Las niñas hablan y no son escuchadas; las niñas muestran y no son vistas; las niñas son tocadas cuando no lo desean; las niñas quieren estudiar, pero sus responsabilidades en el hogar las superan; las niñas quieren divertirse, pero muchas veces solo les dan una cocinita para hacerlo; las niñas quieren estudiar o recrearse, pero no con actividades del cuidado; las niñas sueñan, pero algunas veces terminan en pesadillas. Por cada diez niñas y niños que se encuentran en una unión temprana o casados, nueve son niñas. El 89 % de las actividades del hogar y limpieza, recaen en las niñas entre 13 y 19 años que están unidas o casadas.

Aunque ellas se proyecten en otros caminos, se les obliga a ser cuidadoras, esposas y madres… Las niñas quieren ser niñas, quieren comer la misma porción que sus hermanos, tener las mismas responsabilidades, acceder a los mismos beneficios, a gozar de los mismos derechos, pero ante todo quieren y deberían ser niñas…

Un día de la niña es un día para preguntarnos ¿y si hubiera sido niño qué? Una simple letra cambia la historia. Si en lugar de ser Camila fuera Camilo, ¿te has preguntado cómo sería tu vida? No quiere decir lo anterior que los niños no vivan también situaciones de violencias y exclusión, en general la infancia en Colombia sufre mucho, pero no podemos desconocer que las cifras nos deben llamar la atención frente a situaciones que están afectando de forma particular a las niñas, y que, aunque Juan y Juana enfrentan ambos el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, es muchísimo más probable que sea Juana quien sufra este delito. Que la diferencia entre “Juan” y “Juana” o entre “Claudia” y “Claudio” no es solo una letra (porque una letra no debería hacer la diferencia), sino que las niñas y mujeres están más expuestas a violencias y situaciones que atentan contra su integridad.

Un día de la niña es un día para pensar y actuar en torno a cambios es un día más para que reflexionemos, para que hagamos movilizaciones, comunicados, cartas, tomemos acciones, firmemos las peticiones… para que nos movamos y hagamos algo, para que podamos ver en que cada una de las acciones que hacemos en casa, en el trabajo, en la sociedad puede afectar positivamente o negativamente la vida de las niñas, para que reaccionemos cuando veamos que hay niñas que no la están pasando bien, para que llamemos a quienes tengamos que llamar, para que activemos las rutas de protección y atención, para que desafiemos todas las normas de género que vulneran a las niñas, para que rompamos esquemas sociales y culturales pero, sobre todo, hoy es un día para que tú y yo hagamos nuestros propios cambios.

Un día de la niña es un día para soñar… porque aún no es una realidad, un día para que, desde espacios como este, abramos los ojos de quienes nos escuchan, nos leen o nos ven; es un día para que involucremos a niños y niñas a formar parte del cambio, es un día para que transformemos a las personas que gobiernan en el ámbito local y nacional… Un día para que los aparatos de seguridad, justicia y restablecimiento de derechos se pregunten por sus acciones donde están involucradas las niñas, un día para que la salud, la educación y otros sectores piensen cómo sus programas están dispuestos a la atención de las niñas, es un día para firmar una petición, para ponerse la camiseta y sudarla por todas las niñas, para leer una nota como esta, pero, lo más importante es que hoy es un día para darnos cuenta que el resto de días del año deben ser también días de la niñas.

Para Fundación PLAN todos los días son el Día de la Niña, por eso queremos hacer un llamado a la sociedad para #QueUnaLetraNoHagaLaDiferencia. Ayúdanos a lograrlo.

Referencias

[1] Fuente: Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y proyecciones poblacionales Dane.

[2] Fuente: Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)

[3] Fuente: Observatorio www.realidaddelasninas.org

[4] Fuente: Observatorio Contando lo Invisible, Fundación PLAN a partir de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), Fiscalía General de la Nación.