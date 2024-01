Tulio Gómez le entrega las riendas del América a su hija tras fracasar en su intento de ser gobernador 

En diciembre del año pasado, Tulio Gómez dueño del América de Cali decidió renovar la cabeza del equipo. Mauricio Romero dejó de ser el presidente del grupo escarlata. Aunque se dio a conocer que la decisión había sido tomada por el, muchos periodistas del gremio deportivo aseguraban que la razón era ajena al directivo. En ese momento, el comunicado del equipo caleño solo confirmó la salida del dirigente, pero no dio luces de quién podría ser su reemplazo en la cabeza de los diablos rojos.

🚨 Mauricio Romero (44) no es más el presidente de #América; así lo anuncia el conjunto ‘escarlata’ de manera oficial ❌🔴



👀 Me cuentan que fue despedido, no fue una renuncia pic.twitter.com/Y2PHf9apsR