¿Se acaban los azucareros? La deuda que tiene al borde de la bancarrota al Deportivo Cali

Una noticia nada alentadora fue la que dio el socio del Deportivo Cali, Adolfo León Oliveros, al destapar que la deuda que actualmente tiene el equipo alcanza los 107 mil millones de pesos. Dicho monto confirma que la crisis azucarera es real, y no son solo rumores como lo quería hacer ver su presidente Marco Caicedo, principal responsable del gigantesco déficit.

El dirigente ha sido uno de los mas resistidos por la hinchada caleña, quienes creen que su gestión, lejos de llevar al club a una estabilidad como la de hace algunos años, lo está es llevando a la bancarrota, y mucho mas preocupante, lo está haciendo perder competitividad tanto en la liga local como en competencias internacionales. Además, como si tuviese una venda en los ojos quiere seguir gastando dinero en fichajes como el de Dayro Moreno, o el mas reciente, de Fernando Uribe.

Así las cosas, un circulo vicioso es el que se ha generado en el interior del club azucarero, ya que como no hay plata, no hay como compra jugadores, y como no se contratan futbolistas no se puede lograr obtener dinero ni de premios, ni de asistencia al estadio, y la crisis se está volviendo cada vez mas aguda.

Habrá que esperar si los dueños del club hacen algo al respecto y echan a Marco Caicedo o de lo contrario la desaparición del club es mas que inminente y en los próximos meses el Deportivo Cali sufrirá lo mismo que le pasó al Cúcuta Deportivo.

