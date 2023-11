Qué se vivió en el set mientras grababan el capítulo más doloroso en la novela de Rigo

.Publicidad.

La novela de Rigo del canal RCN ha sido una de las grandes producciones que se han estrenado este año en Colombia. Este proyecto ha sido un total éxito en la plataforma Prim Video, y su rating en Colombia no ha sido malo. El canal ha logrado plasmar a la perfección la historia del ciclista de Urrao. La novela le ha sacado risas a más de uno pero recientemente se vivió el que ha sido el capítulo más triste de la novela de Rigo. Se trata de la muerte del papá de Rigo, la cual impactó a los televidentes e hizo que más de uno llorara. Pero este momento fue tan impactante que, incluso durante las grabaciones todos sintieron aquel dolor.

Así se vivió la grabación del capítulo más doloroso de la novela de Rigo

Sin duda alguna, este momento ha sido uno de los más emotivos que ha vivido la televisión colombiana. Las actuaciones, dirección, producción, edición y música, se fundieron en una sola escena y se convirtieron en un momento único. La gente no dudó en comentar y expresar las emociones que habían logrado transmitir con este capítulo de la novela de Rigo. Pero no solo la gente se conmovió, pues los mismos actores pudieron sentir, casi que en carne propia, los estragos de la guerra. El canal RCN logró revivir un momento único que sacudió e impactó a miles de personas en el país.

La verdadera historia detrás de la dolorosa muerte del papá de Rigo

Juan Carlos Mazo, director de la exitosa novela de Rigo habló con Las2orillas y reveló datos desconocidos. Todo inició con las grabaciones de las horas previas al asesinato del papá de Rigo, el ambiente era diferente, era alegre. Pero cuando llegó el momento de grabar aquel trágico hecho, todo cambió. Los involucrados se metieron tanto en aquella escena que, fue imposible no emocionarse. Cuenta Juan Carlos que todos empezaron a llorar. No hubo uno solo que no se conmoviera con la grabación de aquel momento que relata la realidad del país.

Además, el director, actores y canal tenían una gran responsabilidad, darle un rostro a aquella víctima de la violencia. El encargado de esto fue Robinson Díaz, a quién se pudo ver dándole vida al papá del ciclista en la novela de Rigo. Sin duda alguna, una de las escenas mejor logradas en todo aspecto por parte del canal RCN. Finalmente, esto se convierte en una forma de concientizar a todos frente a los destrozos de la guerra y la necesidad de cambiar esto.

