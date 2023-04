¿Qué es lo que está pasando en El Externado?

Por: Nicolás Loaiza Díaz |

abril 12, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Nuevas nubes se ciernen sobre el cielo de la Universidad Externado de Colombia, una institución que ha formado profesionales ejemplares de diversas disciplinas a lo largo de su centenaria historia. A los escándalos de tesis falsas, se suma la grave situación por la que atraviesa la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural.

En los últimos días de febrero circuló por redes sociales un comunicado anónimo titulado “Manifiesto de los Estudiantes de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural”, en el que se hacen graves denuncias en contra del actual decano de la Facultad. Se le acusa de pocas capacidades de gerencia y académicas. Hablan del despido de 8 docentes sin que estos hayan sido reemplazados, diciendo que, específicamente en el programa de Arqueología (único como pregrado en el país) funciona con solo dos docentes de medio tiempo (¿qué dirá el Ministerio de Eduación al respecto?). Una situación similar vive el programa de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble. También se le acusa de falta de gestión, que ha derivado en que los programas de posgrado de la Facultad estén abandonados y que no existan grupos de investigación (en el sitio de Minciencias se reporta un grupo categoría C, llamado “Estudios del Patrimonio Cultural en Colombia https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000012451)

-Publicidad.-

. Un punto más delicado es que lo acusan de maltratar y acosar a estudiantes y docentes. Para quienes escriben el documento no es claro por qué las directivas de la Universidad aún no han tomado cartas en el asunto, incluso citan algunas comunicaciones y derechos de petición que se enviaron al Consejo Directivo, buscando que no fuera nombrado en ese cargo en 2022.

Días después, también en febrero, circuló otro comunicado, este enviado por los representantes estudiantiles de cada semestre en el que se desligaban del anónimo, pero recogían algunas inquietudes del primero y que pensaban que requerían respuestas específicas sobre el funcionamiento de la Facultad. En este nuevo comunicado se pide una rendición de cuentas del decano en el que aclare temas como la salida y no reemplazo de profesores y las implicaciones que esto tiene sobre las cargas académicas actuales de los docentes, las tutorías de proyectos de grado e investigación, el funcionamiento de los programas de posgrado y grupos de estudio. Se desvinculan de las acusaciones personales al decano y destacan la labor que han desarrollado los dos directores de los programas de pregrado buscando el adecuado funcionamiento de los mismos, a pesar de que el programa de arqueología no tuvo registro calificado durante un semestre, por lo que no pudo recibir estudiantes nuevos, gestión que debió realizar en su momento el actual decano cuando fue director del programa de arqueología.

Publicidad.

La situación escaló y los dos directores de los programas de pregrado de la Facultad presentaron su renuncia ante el ambiente enrarecido y las directivas aceptaron la dimisión de ambos a principios de marzo. Vale la pena aclarar que, de acuerdo al segundo comunicado, los directores venían haciendo grandes esfuerzos buscando reconstruir redes, atraer docentes, crear portafolios de servicios y recuperar el prestigio, en medio de la situación que se viven en la Institución. El decano sigue en su cargo sin mayores explicaciones a ninguno de los dos comunicados.

La situación es compleja y las directivas de la Universidad necesitan evaluarla a profundidad y tomar acciones que corrijan el rumbo. Están en juego dos programas de vital importancia para el patrimonio cultural del país. El ambiente está caldeado y la confianza en la Facultad desde adentro y afuera de la institución se debilita cada vez más. Teniendo en cuenta el origen Liberal de la Universidad Externado de Colombia, vale la pena recordarle a las directivas las palabras atribuidas a Jefferson: “la circulación de la confianza es más importante que la circulación del dinero”.