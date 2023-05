Porque en el origen de todo está él: elogio al sembrador

Yo no tengo origen de agricultor pero siento un gran amor por los árboles y las plantas y, en general, por la agricultura. En ocasiones me detengo a observar cómo crecen en el patio de mi casa el árbol de manga, los de cacao y los de guanábana y me sorprende su capacidad de resistencia y persistencia. En ocasiones los he talado para aclarar el camino o para evitar que dañen los cables de la electricidad, o simplemente porque no daban fruto, pero vuelven a crecer, se curan a sí mismos y producen bondadosamente frutos de los que nos alimentamos en mi familia. Y en otras ocasiones miró al piso y veo un grupo de plantas con la misma persistencia, unas que compiten con otras por el pedacito de tierra donde crecen y del rayito de sol que las alimenta, otras oportunistas se trepan a los árboles y allí perduran, algunas las dejo crecer. Me digo, “Todo lo que nace tiene derecho a crecer y reproducirse”. Pero en otros casos tengo que arrancar o cortar alguna, pero siempre me pregunto ¿esta para que servirá?, ¿no será que estoy dañando un posible alimento, un remedio?