¿Por qué pensar críticamente es existir?

Esas dos proposiciones que aparecen como título del texto me acompañan desde que tengo uso de razón y me sugieren tantas ideas, tantos significados que sirven para mantenerme con la convicción de saber hacia dónde dirigirme con mis aprendizajes y saberes. He sostenido que la naturaleza y hasta la misma cultura siempre nos dan ejemplos que sirven como evidencias del deterioro o la incapacidad de algunos representantes de la especie humana de combatir la ignorancia de la población, especialmente la de los niños y los jóvenes, y lo que aquí plantearé servirá como demostración. Pues pareciera que la indolencia de gobernantes y la voracidad de unos cuantos por poseer cada vez más y mantener a las personas subordinadas o subyugadas, son los ejes que mueven una sociedad eufemísticamente en “ Vía de desarrollo ”.

“Mi nombre no importa; soy uno más en esta miríada de seres que intentan sobrevivir con lo poco o mucho que ha aprendido en los avatares de esta vida, de esta existencia. Porque quien piensa críticamente es quien existe, mas el que solo vive, lo hace por vivir o respirar. Pienso, luego existo, podría ser la máxima que guía mi trasegar por la tierra. No soy un autómata. Cada vez que converso con alguno de mis amigos de infancia descubro que aún siguen inmersos en un marasmo de desinformación; me desespero y pienso en la poca o nula capacidad de sindéresis que los agobia: ¡Dan tristeza! Un rictus de resignación me embarga. No obstante, son mis amigos con quienes crecí y me divertí cuando niño e intento disuadirlos, pero se mantienen verticales en sus posturas sin aceptar la contradicción. Tal vez ellos sean el producto estandarizado de una sociedad manipuladora del conocimiento y de la información. Quizás fue la formación que recibieron no solo de unos padres amorosos e iletrados que se dedicaron a ofrecerles los medios para la sobrevivencia en una sociedad donde la exclusión y el olvido son normales y arraigados en la consciencia colectiva, o de un Estado desinteresado en preparar ciudadanos conscientes de su rol como seres inalienables. Pero lo peor de todo es que ellos saben que no saber es una forma de manejarlos y no les preocupa deshacerse de esas ataduras. Siguen incólume como si esa fuera la mejor forma de vivir: respirar, comer, trabajar y volver al círculo vicioso de la monotonía cotidiana.