¿Por qué los colombianos somos tan matoneadores?

Por: Norberto Molina Guerrero - investigador académico |

noviembre 09, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Tendría más o menos ocho años cuando sufrí la amenaza de un compañerito de escuela y nunca supe por qué me decía que me daría una pela que se hizo realidad; bueno, es lo que hoy día es lo más cercano al bullying.

Luego recuerdo que otro compañerito un día se me acercó y me dijo que me daría protección a cambio de dinero o parte de la lonchera. Entonces en mi niñez aprendí lo que significa estar amenazado y sufrir al mismo tiempo lo que podría ser perfectamente pequeñas extorsiones.

-Publicidad.-

Aunque en todas partes hay personas que reciben amenazas contra la integridad física, me he convencido de que Colombia es el campeón mundial de las amenazas.

Amenazan por todo: porque alguien dijo algo supuestamente indebido, o alguien hizo algo que a otro no le gustó y un sinfín de excusas absurdas con tal de generar terror psicológico.

Publicidad.

Es en este punto que quiero llamar la atención. Existen gobiernos que saben amenazar a poblaciones enteras. Hay casos de dictadores que emplean la fuerza de las armas para intimidar y crear terror de Estado para un único propósito: sostener en el poder al dictador.

Los colombianos han aprendido a tener ese trillado término que es la resiliencia, pero yo diría que es valentía a toda prueba. Los líderes sociales, ya sean rurales o urbanos, han demostrado que es posible enfrentar las amenazas.

Muy seguramente las próximas elecciones presidenciales estarán inundadas de amenazas por las redes sociales y los medios de comunicación, ¿El objetivo? Mantener en el poder a los mismos de siempre

¿Logrará el pueblo colombiano enfrentarlo o se dejará intimidar?, y ¿quiénes son los mismos de siempre que desean permanecer en el poder? Blanco es, gallina lo pone y frito se come.