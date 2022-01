¿Por qué Alejandra Sandoval desapareció de la televisión colombiana después de "Pura Sangre"?

.Publicidad.

La pandemia de COVID-19 obligó a Caracol y RCN a apostarle a repeticiones de novelas. Debido a las complicaciones para reunirse derivadas del nuevo virus que tiene condicionado a todo el mundo, el canal propiedad de los Ardila Lulle le ha apostado a novelas como Rosario Tijeras, El Capo, Betty La Fea, El Último Matrimonio Feliz y ahora con Pura Sangre.

Esta última no ha logrado el nivel de audiencia suficiente para hacerle competencia a Caracol con Yo Me Llamo, pero gracias a que se vuelve a emitir los colombianos recordaron rostros que hace mucho no veían en la televisión, como es el caso de Alejandra Sandoval.

La actriz caleña saltó a la fama en aquel 2007 haciendo el papel de Lucía, la joven que enamora a Simón Lagos. Su papel de jovencita inocente y bella deslumbraron a más de uno que esperaba que fuera una cara recurrente de ahí en adelante. Sin embargo, después de Pura Sangre solo hizo tres novelas más que se vieron en Colombia antes de emigrar a Venezuela.

¿Por qué Alejandra terminó en Venezuela? La razón principal fue que inició una relación con el actor venezolano Jorge Reyes y junto a él reside en Caracas desde 2015, con quien además tiene una hija. Ha realizado varias producciones para Venevisión, apareciendo en el país vecino y también con Telemundo, lo que le ha permitido llegar a producciones mexicanas que se emiten allá o en Estados Unidos.

Como ella misma dice, por el momento no tiene proyectos futuros en Colombia, por lo que quienes quieren verla aquí todavía tendrán que esperar, sin embargo contó más detalles de su vida personal, su hija mayor que es hija de Dylan Fuentes y lo que se le viene en el futuro cercano.

