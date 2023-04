.Publicidad.

Atlético Nacional se prepara para hacer su gran debut en la Copa Libertadores 2023; y el equipo con el que iniciará el camino hacia la gloria eterna será Patronato, el club argentino que logró su clasificación después de quedar campeón de la Copa Argentina 2022. La prensa colombiana ya empieza a dar su visión del partido; y precisamente fue Carlos Antonio Vélez, el polémico comunicador manizalita, quien dando su opinión sobre el rival de Nacional, dejó ver toda la soberbia de los periodistas colombianos.

Y es que en el programa 'Línea de 4', de Win Sports, Carlos Antonio Vélez aseguró que "Patronato no existe. No existe Patronato"; y que es el rival mas sencillo de la fase de grupos para Atlético Nacional. El comunicador dio sus razones para afirmar este hecho; y entre ellas mencionó que el club argentino es un equipo de segunda división, que además esta peleando por no descender a la tercera.

Ahora bien, lo mas curioso fue que uno de sus colegas del programa, quien es argentino, no solo no se vio sorprendido por las declaraciones de Carlos Antonio Vélez, sino que le dio la razón. El comunicador le dio peso a lo que dijo el colombiano, asegurando que la segunda división argentina parece una tercera, ya que en la primera existen 28 equipos.

Carlos Antonio Vélez continuó con su arremetida contra Patronato y aseguró que Atlético Nacional no puede salir con sorpresas en las fase de grupo de la Libertadores. Para él, el club colombiano fue el que tuvo mas suerte en el sorteo, y al que mas fácil le quedó la clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

De acuerdo con el doctor Carlos Antonio Vélez. Si Nacional pierde con Patronato hay que echar hasta al portero de la sede de Guarne. pic.twitter.com/lg85UrRWlG — Ares (@Gandolfini1988) April 4, 2023

Ante sus declaraciones, los fanáticos del futbol colombiano recordaron la situación que protagonizó Daniel Pérez en 2020, cuando aseguró, como Carlos Antonio Vélez con Patronato, que Independiente del valle no existía. En ese momento, el club ecuatoriano compartía grupo con el Junior de Barranquilla; y en el primer partido que disputaron vapuleó a los tiburones 3-0. Definitivamente a los periodistas colombianos les falta mucha humildad.

Creo que hoy es un buen momento para recordar este gran momento de la televisión colombiana. Daniel Pérez " independiente del valle no existe " Jajajajaja #RecopaSudamericana #Flamengo pic.twitter.com/y2aQK34Ijp — Anfer soldado de Thiaw (@anfer_or) March 1, 2023