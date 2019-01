No nos doblegará el terrorismo

Hoy Colombia se entristece, pero no se doblegará ante la violencia. Todos los colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo, fueron las palabras expresadas, con una mezcla de dolor y rabia, por el Presidente Iván Duque Márquez en su alocución desde la Casa de Nariño para comunicar a los colombianos la infausta noticia del atentado criminal contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá en donde fallecieron 21 jóvenes cadetes que se preparaban para servir al país y otros diez se encuentran con heridas de consideración.

Y es que el 17 de enero de 2019 quedará registrado como uno de los hechos más dolorosos para la historia de Colombia, la violencia y el terrorismo le madrugaron al país y a las autoridades y nos aterrizaron a la dura realidad: La paz no se ha logrado, apenas hemos recorrido un pequeño trecho y todavía nos debatimos como en la Patria boba en la formas y no en la realidad de lo que vivimos, que nos muestra una nación dividida, llena de problemas que alimentan la violencia, el narcotráfico, las Farc que no se desmovilizaron, el ELN que no encuentra la manera de entrar a un proceso sin antes querer someter al Estado y una Sociedad con sus torpezas políticas y militares y con una incongruencia y miopía que se ven lejos de superar, las bandas emergentes híbridas y la delincuencia común que se alimenta y sirve de logística a todos estos grupos, haciendo del sicariato su principal portafolio como cualquier empresa, sólo que esta tenebrosa cada día tiene más auge.

El atentado a la Escuela de Policías General Santander, nos recuerda el mismo modus operandi que otros episodios dolorosos de la violencia en Colombia, el ataque a la Universidad Nueva Granda del Ejército y el Club El Nogal, y estos hechos nos llevan a un mismo hilo conductor: Hernán Darío Velásquez, alias el “Paisa“ sanguinario comandante de las FARC, a quien la inteligencia militar y las mismas FARC le reconocían estos logros “revolucionarios”.

No es descabellado pensar que ahora que en teoría está reinsertado, pero de quien no se tiene noticias de su paradero, pues se escabulló otra vez a la clandestinidad, sea el autor de este atentado que enluta al país y que lo haya hecho para demostrar su poderío y buscar aglutinar alrededor de su nombre las dispersas fuerzas disidentes que no entraron a formar parte del proceso Santos.

Es la hora que aparezca alias el Paisa y le responda al país y a los jueces acomodados y moldeados para los guerrilleros fruto del cuestionado Proceso de La Habana, ya es hora que los partidos de oposición salgan a protestar en contra de la violencia como lo hicieron para sacar del cargo al fiscal Néstor Humberto Martínez y a respaldar “oportunamente” las marchas estudiantiles, este también es un momento crucial para demostrar de que están hechos y sin son capaces de asimilar la nueva etapa y el proceso al que están conduciendo sus propias vidas.

Doloroso e inolvidable debe ser para el país la muerte de nuestros jóvenes policías.

