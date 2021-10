No me da pena comprar en Almacenes Only

Una respuesta puntillosa a la columna 'Tan picados comprando en Zara y es el Only de los españoles'. ¿Por qué resulta ofensivo poner al Only al mismo nivel de Zara?

Por: Alexánder Velásquez |

octubre 25, 2021

El otro día, en el portal Las2orillas apareció una columna de opinión con el siguiente título: 'Tan picados comprando en Zara y es el Only de los españoles'. (Ver columna de Las2orillas)

El autor, Ramón Ismael Martínez, remata la nota así: “Ese es el país que nos tocó vivir, un país de incautos a los que les pueden pasar como corte de diseñador una marca que en Europa viene siendo como el Only para los niños ricos de Bogotá”.

Debo decir que fui cliente de los Almacenes Only de Bogotá cuando mis hijas mayores estaban pequeñas. Recuerdo que era difícil abrirse paso entre la multitud, sobre todo en las épocas navideñas. Y todavía tengo grabada en mi mente la imagen de los icónicos baldes que se desplazan con la mercancía entre los pisos, sostenidos por lazos, como si fueran ascensores.

Soy tan bogotano como la marca Only y no siento vergüenza por reconocerlo, como tampoco me dio pena cuando Kimberly y Paula me dijeron que querían trabajar en estas tiendas durante sus vacaciones escolares. Lo hicieron antes de cumplir la mayoría de edad: doblaban ropa y orientaban a los clientes, señoras y señores que llegaban en busca de alguna prenda buena, bonita y barata. Porque ningún colombiano, ni si quiera el más encopetado, pertenece a la realeza; la inmensa mayoría ni siquiera somos de la alta sociedad. Somos personas normalitas, a las que nos gustan, eso sí, las cosas económicas y de calidad. Doy fe de que ambas premisas se cumplen en los Almacenes Only. Admiro además la dedicación y paciencia de sus empleados.

¿Saben? Vengo del Only. Le compré un hermoso disfraz de brujita a mi nieta Melanie Sofía, de once meses, por 26.000 pesitos. La tercera parte de lo que el mismo disfraz me costaría en otro lado.

Poner al Only al mismo nivel de las tiendas Zara en los términos en que lo hace el columnista resulta ofensivo para una empresa que con tesón ha generado miles de empleos y vestido a miles de personas durante sus casi siete décadas de historia.

“Zara en Europa es ropa para dormir el guayabo, ropa de combate para trabajadores medios, principiantes de arribistas a los que les avergonzaría mucho mostrar la marca”.

¡Hágame el favor! Bien haría el comentarista en informarse antes de opinar.

El problema no son las marcas. El problema es creer que somos mejores o peores seres humanos según los chiros que nos pongamos.

Detrás de Almacenes Only, con 12 tiendas funcionando en Bogotá, está la mente brillante de su creador, José C. Rodriguez F., quien llegó del campo a la capital huyendo de la violencia. Con el tiempo compró a crédito la maquinaria necesaria para fabricar camisas: el negocio comenzó en 1954, con un primer local comercial en el barrio Chapinero, “en el cual vendía parte de lo que producía”, como puede leer en su sitio web: historia del Only

La ropa del Only es tan de buena calidad que cuando los niños crecen muchas prendas se regalan todavía en buen estado y los pequeños heredan la ropa de los grandes. Al alargar su vida útil se le ahorran valiosos recursos al planeta, pues según el informe McKainsey sobre el estado de la moda de 2019, dicha industria es responsable del 20 % del desperdicio total de agua en el ámbito global. ¿Sabía, por ejemplo, que se requieren 7.500 litros de agua para producir unos jeans?

Si se trata de apoyar lo nuestro, en estos tiempos en que abunda la escasez vayan al Only sin pena.