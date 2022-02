¡No le den tan duro a la Liendra! El tamaño promedio en el país está entre 12 y 15 centímetros...

A propósito del video de la Liendra, no faltaron los comentarios sobre el tamaño del miembro del youtuber. La tiranía de lo "perfecto" es un arma de doble filo

Por: Fredy Jaimes

febrero 22, 2022

A propósito del video de la Liendra, tema que se volvió viral estos días, no faltaron los comentarios referentes al tamaño del miembro del youtuber.

Ya si la publicación de dicho video fue por estrategia de marketing o porque se lo hayan robado –que no parece descabellado, el tipo vive sumido en desgracias, ya le han cerrado dos cuentas en Instagram, qué liga–, lo curioso es la reacción de los usuarios de las redes, compuesto en gran parte por gente que no supera los 40 años, y que se supone son generaciones que han tenido mayor acceso a la educación –vaya a saber uno si recibieron, no por falta de voluntad, sino por falta de derechos en el país del sagrado corazón–.

Sin embargo, hay que ser justos. Si el youtuber liberó el video por marketing para ver si así sale de su precaria situación, pues ya tenía que prever este tipo de comentarios. Pero eso es algo fútil en realidad.

Ahora bien, lo que resalta es que la reacción de algunos usuarios, claramente pueden ser todos, esperaría uno que no; pero esto es Polombia. Esta herencia cultural que nos domina nos pone bajo el influjo de la mirada materialista, y basada en estereotipos de la belleza que bien se parecen a los de la colonia.

¿Sabrá el colombiano y colombiana que hace parte de estas dinámicas en redes que el promedio del miembro viril en Colombia está entre 12 y 15 cm? Y ni qué hablar del desempeño, cuando le preguntaron del tema a Esperanza Gómez, los colombianos no salimos bien parados. Claro, habrá excepciones. La variable genética, así como puede beneficiar, también puede jugar en contra.

Lo molesto aquí es la forma enfermiza en que se relacionan las personas en las redes, donde la mirada capitalista predomina sobre los derechos, donde te califican constantemente. Y uno se apiada de los chinos que porque el Gran Hermano controla sus acciones y los califica. La situación ha escalada a tal punto que redes como TikTok utilizan el algoritmo para no mostrar videos de gente que se sale de sus parámetros de “belleza”.

Y el caso más relevante el de Instagram, en la que los famosos y poderosos suben su estilo de vida ostentoso y “perfecto”, y el cual se vuelve un referente de muchos, sobre todo de los menos favorecidos. En realidad, la gente se agarra de cualquier cosa para burlarse –altura, tez, pelo, ojos, en fin– y minimizar a la persona. Y es que al ser humano siempre le han gustado las historias de los parias, de los desgraciados y malaventurados porque así la desgracia propia se siente menos.

Estos días escuché una conversación en la red, y parafraseo: ¿por qué crees que la gente se burla del físico? Pue porque duele que te ganen en virtudes. Y con esto último me refiero más al ser humano, y no precisamente al caso del youtuber.

Incluso, no me extrañaría que llegue el día en que en este país se tenga que crear una ley contra la violencia basada en el físico de una persona, y tenga sus 20 apartes para diferenciar y clasificar el delito. Los que más sufren son los jóvenes, que al no sentirse dentro de los “estándares” de belleza, se deprimen y algunos, como ha sucedido en varias ciudades del país, decidan abandonar este mundo.

Las tazas de suicidio en el país van en aumento. Por un lado, un día Colombia levanta su voz contra una institución que negó la entrada a una alumna por sus zapatos. ¡Discriminación! ¡La humillaron! fueron palabras que sonaron mucho, y sí, al colegio le faltó tacto

¿Qué necesidad había de negarle la entrada por algo tan mínimo? Por el otro, se burlan de alguien y lo humillan por su físico. Y de esta manera, avivan constantemente los estereotipos de lo bello y lo feo, lo malo y lo bueno en el físico de las personas, que cuento más trillado.

Lo verdaderamente peligrosos aquí es cómo todas las nuevas generaciones reciben toda esta sobreinformación, que podríamos resumir en: ¡Se debe ser perfecto! Para ello hay que tener el cutis perfecto, el pelo perfecto, el tamaño perfecto, el color de tez perfecto, el celular perfecto, la moto perfecta y muchas otras chorradas.

Ojalá el próximo presidente se encargue de mejorar la salud mental de los colombianos y colombianas. Ya nos lo merecemos. Es necesario enseñar a las nuevas generaciones nuevas miradas de la belleza, más autóctonas, más incluyentes, más humanas, y a que sin duda nunca debe ser un parámetro para tener una vida digna.