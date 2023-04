Ni uribistas ni petristas: somos un país de ignorantes

Seremos recordados como el país que hizo una consulta para saber si queríamos que nos dejaran de robar, y nos preguntaron si queríamos paz, pero votamos 'NO'

Por: Koehler |

abril 26, 2023

El verdadero problema del país no es que seamos de izquierda o de derecha, o como nos encanta encasillarnos (uribistas y petristas); nuestro problema es que somos completamente clasistas y ciertamente ignorantes; seremos recordados como el país que hizo una consulta para saber si queríamos que nos dejaran de robar, y votamos para que nos siguieran robando en la consulta del 2018, nos preguntaron si queríamos paz, decidimos votar que no, así se podrían poder mil ejemplos más.

Añadiéndole el cinismo de la "Oposición inteligente" los cuales tenían las soluciones de todo en estos 20 años, pero ahora sí se nos despertó la preocupación por las masacres que todos debemos repudiar y condenar, por los asesinatos sistemáticos de líderes sociales entre otras cosas.

Sumidos en la ignorancia pensando que voces como la del expresidente Andrés Pastrana son el faro de la moralidad mientras condenan que la vicepresidente use helicóptero para movilizarse, ¡ahí si nos desgarramos las vestiduras! Recuerdo como un familiar mío estaba escandalizado, y cito sus palabras textuales: "La vicepresidenta negra esa que tenemos está usando un helicóptero ¡Eso sale de nuestros impuestos!" (...) Eso solo me deja por pensar la doble moral del país en el que vivimos, van 8 meses y a pesar de todo lo negativo hay bastante que podemos rescatar de este gobierno ¡Un país NO se arregla en 8 meses" debemos dejar de ser tan cínicos y pretender que un humano mortal puede arreglar un país tan complejo como Colombia en 8 meses.

Los invito a que nos unamos a pesar de las diferencias y superemos la ignorancia que nos domina en el país.

