Muere a los 73 años Ivana Trump, exesposa de Donald Trump

"Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa de la ciudad de Nueva York", dijo Donald Trump, que se dirvorció de la exmodelo en 1992, en su cuenta de Truth Social, ayer, jueves (14.07.2022).

El exmandatario no se refirió a las causas del fallecimiento, y en su lugar recordó a su exesposa como una mujer "maravillosa y bella" que llevó una "vida genial e inspiradora" y que se enorgullecía de sus hijos, Donald Trump Jr., Ivanka y Eric.

De acuerdo con los medios locales, poco después del mediodía, los bomberos acudieron a una llamada de emergencia por un infarto y hallaron a una mujer de 73 años en el apartamento del Upper East Side, donde ella vivía.

"Ivana Trump era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos", dijo su familia en una nota.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.

I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022