¿Molano, el ministro que le quitó credibilidad al Ministerio de Defensa?

Por: Rossnaira Martínez |

octubre 26, 2021

El ministro Molano publica abiertamente en su cuenta de Twitter: “Pareciera que quienes quieren deslegitimar la operación contra 'Otoniel' están a favor del narcotráfico y de la desdicha de Colombia”.

Señor ministro, cuestionar la operación 'Otoniel' no significa de ninguna manera estar a favor del narcotráfico, y menos a favor de la desdicha de este país. Todos los colombianos somos muy conscientes de la realidad y aplaudimos la captura de los responsables; sin embargo, la institucionalidad que usted representa ha perdido credibilidad y aún más desde que usted está en el ministerio.

No somos dos o tres pelagatos los que cuestionamos la operación, sino miles de colombianos. Algo no cuadra, algo no encaja… Ministro, vemos en las fotos a un delincuente tranquilo, quizás consciente de la consecuencias de sus actos, pero vemos demasiada calma e incoherencia.

La indignación de las fotos de Otoniel nos recuerda las lamentables imágenes de Álvaro Herrera capturado ilegalmente, en el marco del paro, por la policía y golpeado hasta sangrar para ser obligado a declararse culpable. Yo creo que eso fue montaje, ministro, como los cientos de casos que pudimos ver en el marco del paro, donde hubo uso desmedido de la fuerza. Otro montaje reciente fue cuando aplaudieron la captura de alias Manolo, pero salió a la luz pública un video de su entrega, casi que ni lo reconocen.

Ministro, las muertes extrajudiciales también fueron otro montaje, hecho por la institucionalidad que usted representa. Fueron 6402 jóvenes asesinados para ser pasados por guerrilleros, los mal llamados falsos positivos. Hasta ahora y gracias al proceso de paz, que usted poco quiere, miles de familias podrán saber la verdad.

Quizá haber nacido en el Hospital Militar fue el gran plus en su hoja de vida para que usted ocupara el cargo de ministro de Defensa, o a lo mejor fue la gran propuesta del protestódromo, una excelente iniciativa para controlar la protesta social; a lo mejor así hubiésemos evitado que varios jóvenes perdieran un ojo e incluso sus vidas.

Lo cierto, ministro, es que desde que usted llegó al cargo han sido muy cuestionadas sus actuaciones, tanto que fue sometido a moción de censura, pero como era obvio este gobierno con su bancada y otros enmermelados no lo iban a dejar caer.

Ministro Molano, usted es una persona joven que ha logrado ocupar grandes cargos en el país y, por ende, ha tenido la posibilidad de generar cambios. No obstante, con su pensamiento de vieja guardia, con un discurso que estigmatiza a los jóvenes, que replica planes fallidos y que excusa el bombardeo de niños demuestra que no es más que un ministro que no ha entendido nada. Sin embargo, aún está a tiempo de reconocer sus errores y bajarle a su actitud guerrerista y polarizada, porque cuestionar la institución no es estar en contra de esta.