Milei perfila su diplomacia: habla con Biden y Trump, baja el tono con China y el papa

La derecha mundial cobija a Milei, mientras que la izquierda latinoamericana guarda distancia. El triunfo presidencial del economista de extrema derecha por encima del oficialismo peronista, encabezado por Sergio Massa, el pasado 19 de noviembre, ha sido recibido diplomáticamente por una gran parte de líderes mundiales, que esperan poder continuar con sus nexos políticos con Buenos Aires, a pesar del radical discurso que llevó a Milei a la Casa Rosada.

Desde Washington, Joe Biden fue uno de los primeros presidentes que se contactó con el político libertario para expresarle su apoyo, en una llamada telefónica el 22 de noviembre, que el equipo de Milei calificó como "una conversación muy amable". No obstante, el mandatario estadounidense declinó asistir a la investidura presidencial del argentino, el próximo 10 de diciembre, por cuestiones de agenda.

El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, el francés Emmanuel Macron y el salvadoreño Nayib Bukele también hablaron con Milei y le expresaron su disposición a reforzar los lazos con el próximo Gobierno argentino.

En el caso de Zelenski, este invitó a Milei a visitar Ucrania después de su investidura, mientras que el presidente electo argentino ofreció acoger una cumbre de paz ante la guerra que enfrenta al país europeo con Rusia.

Un nuevo tono con China y el Vaticano

El papa Francisco también habló con Milei por teléfono, el pasado martes. La llamada fue informada por el partido del mandatario electo, La Libertad Avanza, que indicó que fue el papa quien telefoneó al nuevo presidente.

La conversación con el pontífice era una de las más esperadas por los argentinos después de las críticas de una y otra parte y de las declaraciones de un dirigente de La Libertad Avanza (extrema derecha) que pidió "romper relaciones" con el Vaticano.

La postura de Milei con el papa Francisco fue muy crítica durante la campaña e incluso llegó a calificarlo de "representante del mal en la Tierra". Pero, este encuentro telefónico, según allegados al presidente electo, fue "ameno y muy bueno" y Milei incluso reafirmó la invitación para que el papa visite Argentina el próximo año. Mientras, el jefe de la Iglesia católica le prometió que le mandaría un rosario para que lo acompañe en su próximo desafío como mandatario de Argentina.

En la misma línea, el libertario también moderó su tono luego de recibir una amistosa carta de congratulación del Gobierno chino. El presidente y líder del Partido Comunista, Xi Jinping, felicitó a Milei por su elección y le deseó "los mejores votos" para su periodo presidencial, en el que Beijing espera "continuar con la amistad entre ambos países", según la carta divulgada por el mandatario electo en su perfil de X.

"Agradezco al presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China.", escribió Milei, suavizando así su postura con relación al gigante asiático, contra el que había arremetido en una entrevista en septiembre, subrayando que "no haría negocios" ni con Beijing, ni con "ningún comunista".

La derecha respalda al nuevo presidente

Figuras de la derecha internacional también se pronunciaron sobre la elección de Milei. El expresidente estadounidense Donald Trump dedicó un video para felicitar al mandatario electo argentino, subrayó que está "muy orgulloso" y anunció que visitará Buenos Aires para reunirse con él.

“Darás un giro a tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande", comentó el también precandidato republicano para los comicios presidenciales estadounidenses del próximo año, en un juego de palabras con su tradicional lema de campaña "Make America Great Again" ("Que EE. UU. vuelva a ser grande")

Desde Suramérica, el también expresidente brasileño Jair Bolsonaro mostró su felicidad por la victoria de Javier Milei y aseguró que "la esperanza vuelve a brillar" en la región, además de confirmar su asistencia para el acto de investidura.

Tensión en la izquierda regional

Entre el rechazo y la neutralidad, los dirigentes progresistas en América Latina variaron en sus reacciones ante el nuevo presidente argentino.

Gabriel Boric, jefe de Estado chileno, sostuvo una conversación con Milei el pasado 21 de noviembre, en donde el izquierdista reconoció el triunfo del libertario, recalcándole además que la relación entre ambas naciones "es absolutamente necesaria" para Chile.

A pesar de las constantes descalificaciones en la campaña de Milei, el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, resaltó que las relaciones entre Argentina y su país no dependen de sí le "gustan" los mandatarios vecinos o no. Agregó que se sentará con Milei para negociar políticas en beneficio de ambos pueblos, pero reconoció que se sintió "ofendido" por el nuevo presidente, por lo que no asistirá a su asunción el próximo diciembre.

"No tiene por qué gustarme el presidente de Chile, de Argentina, de Venezuela. No tiene que ser mi amigo. Él tiene que ser presidente de su país, y yo del mío", mencionó Lula durante un evento público el pasado 21 de noviembre.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva habla durante el lanzamiento del Programa Vivir sin Límites, un conjunto de acciones para la dignidad y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en el Palacio de Planalto en Brasilia el 23 de noviembre de 2023. © AFP / Evaristo Sa

Las reacciones más críticas provinieron de México, Colombia y Venezuela. Andrés Manuel López Obrador calificó la elección de Milei como "un autogol" para Argentina, mostrándose escéptico de que las medidas propuestas por el libertario mejoren la situación económica. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, catalogó al proyecto de Javier Milei como "de extrema derecha y neonazi".

Por su parte, el gobernante colombiano, Gustavo Petro, dijo que la elección es "triste para América Latina" y añadió que "el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad".

La victoria presidencial de Javier Milei en Argentina no ha dejado a nadie indiferente, independientemente de su ubicación en el espectro político. Desde diciembre, los reflectores se posarán con mayor intensidad en Buenos Aires para ver el avance de un Gobierno que tendrá que afrontar una difícil situación económica en medio del rechazo de algunos sectores a las propuestas del nuevo presidente.