Lucio, el incendiario

Por: Ignacio Coral Quintero |

abril 06, 2022

Conocida la rectitud y seriedad de Las2orillas, es una lástima que este medio de prestigio haya dado cabida a la columna de Carlos Alonso Lucio titulada, “Petro no va por la elección sino por la insurrección”.

Es un texto que se suma y excede a los miedos que desde todos los ángulos retardatarios de la opinión se esgrimen en contra de la muy segura presidencia popular y de cambio de Gustavo Petro, como ya lo pronosticábamos en un artículo anterior a propósito de un artículo de Héctor Abad.

Por alguna razón que al parecer tiene que ver más con la envidia —recuérdese que Lucio fue militante del M19—, le endilga a Petro y el Pacto Histórico la siniestra intención de aprovechar el presente certamen electoral para provocar una insurrección nacional y hacer la revolución comunista. “Es más —dice—, ojo abierto porque es muy posible que no se esperen hasta la segunda vuelta para activar el plan y decidan intentar el factor sorpresa en la primera vuelta del 29 de mayo.”.

Mas lo grave está en que como no tiene argumento alguno que le permita sustentar su alucinación, acude a subterfugios teóricos que lo dejan aún más mal parado. Señala, por ejemplo, que no se puede ser marxista y demócrata al mismo tiempo y que “se necesita ser muy ignorante para no comprender algo tan elemental”.

Pues el ignorante es él que al parecer no pasó de la primera página de El Capital de Marx y por eso se burla de Petro quien “se esmera en presentarse como un lenincito chiquito que a los diez añitos ya se había leído los tres tomos de El Capital”. Y así como Lucio no entendió a Marx, tampoco entendió a Lenin y su teoría del Estado y ni tan siquiera ha entendido a Montesquieu y la separación de poderes.

Por eso dice algo tan peregrino como: “el demócrata busca su elección para un gobierno. El marxista no; el marxista siempre busca la toma del poder… para como minoría que son imponer al resto de la sociedad su ideología”. Esto es nada más ni nada menos que la vulgarización de la teoría marxista y una absurda manera de meterle miedo a la población.

Y lo decimos porque si no se ha dado cuenta Lucio, esto mismo, exactamente lo mismo se puede decir de candidatos y movimientos o partidos diferentes a Petro y al Pacto histórico. ¿Acaso ellos solo buscan el gobierno con su elección y no persiguen además mantenerse en el poder que han detentado por años y años, con el dominio de todos los espacios de poder del Estado y sustentados por ejércitos y fuerza pública que son utilizados para mantenerlos al amparo precisamente de los reales o hipotéticos insurrectos? ¿Y esos candidatos y partidos son marxistas?

Mire Lucio, Petro no es tan ignorante como usted quisiera y no se va a creer el cuento de que al ganar la presidencia todos los poderes estatales estarán bajo su mando. Ni el Congreso, en donde ni siquiera tiene mayorías, ni el poder judicial con cortes compuestas de antemano, ni tan siquiera el mismo ejecutivo, cuyas más importantes instituciones están arregladas a futuro. Ni fiscalías, ni procuraduría ni contraloría. Y lo que es peor, ni fuerza armada alguna.

Entonces, ¿cuál es el miedo? No sea falaz. No arme guerras donde no las hay, no se arme como sus correligionarios uribistas que ya en Cali hablan de armas para salir a la defensa de la democracia. No levante la tea incendiaria.

Si se engañó usted mismo no quiera embaucar a las gentes sencillas, a las gentes de la clase media cuya única esperanza es tener la oportunidad del “vivir sabroso” con Francia Márquez, y “una nueva oportunidad sobre la tierra.”

