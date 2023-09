Los millonarios competidores del Éxito que se podrían meter en la puja para comprarlo

.Publicidad.

En medio de la incertidumbre sobre quién será el empresario que le endulce el oído al Grupo Casino y a los brasileños de GPA lo suficiente como para convencerlos de vender el Grupo Éxito, lo cual llevan anunciando desde finales de junio, ya comenzaron las especulaciones que apuntan a diferentes grupos empresariales bastante conocidos por los colombianos.

Recién se conoció la noticia de que franceses y brasileños iban a escuchar ofertas, todo parecía indicar que el Grupo Gilinski, en cabeza de Jaime Gilinski iba a ser el vencedor de la puja. Una primera oferta de US $836 millones por el 96,5 % del Éxito fue inmediatamente rechazada, pero el caleño no aceptó el no como respuesta y contraatacó con otra oferta, esta vez de US $586,5 millones, pero por el 51 %, lo que a la larga significaría un aumento del 30 %. También fue rechazada.

-Publicidad.-

Gilinski no ha presentado una tercera oferta y, aunque se especula que podría llegar más tarde que temprano y a pesar de que las cosas en Grupo Casino han cambiado después de que el millonario checo dueño del West Ham de Inglaterra, Daniel Kretinsky, se convirtiera en su controlante, empiezan a sonar nombres con un poder económico suficiente como para acometer tal inversión.

El primero de todos corresponde al Grupo Santo Domingo, en cabeza de Alejandro Santo Domingo. Ellos son dueños de D1, la principal competencia del Éxito en el sector comercio, puesto que ambas fueron la 1 y la 2 con más ventas en 2022 según la Superintendencia de Sociedades. La fortuna de más de USD 12 mil millones de Alejandro sería más que suficiente para por lo menos plantearse la compra.

Publicidad.

Por otro lado, aparecen los Mejía, dueños de Alkosto, la tercera en discordia del sector comercio en el país. El grupo empresarial encabezado por Manuel Santiago Mejía, que también es dueña de empresas como AKT y Ktronix, ve en el Éxito un importante competidor en lo que refiere a la venta de tecnología. No obstante, tanto en el caso de los dueños de D1 como en el de los de Alkosto, habría una revisión exhaustiva de la Superintendencia Financiera para ver que no se esté incurriendo en un monopolio, pero los dos son nombres a tener en cuenta en este proceso.

También le puede interesar: Carlos Giraldo, presidente del Éxito, sigue abriendo almacenes mientras se sabe en manos de quién queda