Las pintas de Karol G que la llevaron a ser una artista influyente en la moda 

La revista The Business of Fashion, un medio especializado en moda y economía global anunció que la colombiana será la imagen de portada de su más reciente edición, en la que se presentará los nuevos personajes que suman al listado de las 500 celebridades más influyentes del mundo. Los looks de Karol G se han caracterizado por su estilo urbano con el que no teme experimentar y derrochar sensualidad.

A través de Twitter, la revista anunció que este año en su lista incluyó a estrellas como Karol G, Pharrel Williams, Isamaya Ffrench y Lorenzo Bertelli. De acuerdo con la publicación, la artista nacida en Medellín “es una de las estrellas más importantes del reguetón” y agregó que “será incluida como miembro de la Clase BoF 500 de 2023 en la categoría Modelos y Musas”.

Introducing this year’s #BoF500 cover stars Karol G, Pharrell Williams, Isamaya Ffrench and Lorenzo Bertelli.@karolg, one of Reggaeton’s biggest stars, is being inducted as a member of The BoF 500 Class of 2023 in the Models & Muses category. She discusses her path to global… pic.twitter.com/hnELkQqQqY