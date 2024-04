Los 7 gobernadores que tienen bajo su tierra el gas de Colombia

.Publicidad.

El triunfo de Erasmo Zuleta en la gobernación de Córdoba sobre Gabriel Calle, hermano del actual presidente de la Cámara y perteneciente a la familia Calle, de los ricos de Montelíbano y nuevos mejores amigos de Gustavo Petro, no fue un simple éxito político en una lucha de partidos. Estaba en juego mucho más, porque el candidato del Partido de la U, quien logró consolidar una amplia coalición, tiene en el subsuelo de su departamento los campos de gas Nelson, Aguas Vivas, Clarinete y Arrecife en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo, cuna también del poder político del departamento que sigue pesando en las elecciones regionales.

Gracias a estos campos contará con $ 64.635 millones anuales en regalías para invertir en alguno de los 574 proyectos que en 2022 Córdoba tenía registrado ante el Sistema General de Regalías.

Lo mismo ocurre con César Ortiz, del Partido Verde, quien desde hace 100 días es el nuevo gobernador del departamento del Casanare donde está la mayor y la más eficiente producción de gas del país según Planeación Nacional. Cusiana y Cupiagua son los más antiguos y mayores campos de gas con impacto en términos económicos sobre los municipios de Tauramena, Villanueva, Orocué, Aguazul y la capital Yopal y son operados actualmente por Ecopetrol.

Cusiana, el superhallazgo de los 90, hoy produce con Cupiagua el 41 % del gas en Colombia

Cusiana fue un hito de la década de los 90, el hallazgo más grande de Ecopetrol con British Petroleum (BP) que en su momento registró el 37 % de toda la producción del país. A Cupiagua y Cupiagua Sur Ecopetrol los operó conjuntamente durante 28 años con el Contrato de Asociación Santiago de las Atalayas, que terminó en julio del 2010, quedando la parte norte de Cusiana — que también hacía parte de este contrato— en manos de BP, con el contrato de Asociación Tauramena.

Tras la venta sus activos colombianos a Equión, esta lo operó hasta julio del 2016 y desde entonces lo hace la petrolera nacional. Ubicados en la cuenca del piedemonte casanareño, hoy representan el 41 % de la producción de gas licuado del petróleo, después de haber llegado a ser el 60 % a principios del 2020. Con Pauto y Floreña y demás campos, el departamento tiene el 55 % del gas que se produce en el país. El año pasado causó regalías por $981.591 millones, colocando a Casanare en el top 10 de los departamentos con más regalías.

El peso de este departamento llanero es tal que el gobernador fue elegido en la Cumbre de la de la Federación Nacional de Departamentos en febrero de este año representante de los departamentos productores de hidrocarburos, ante la Comisión Rectora de Regalías.

Otro copartidario suyo del Partido Verde y quien fue precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, Carlos Amaya, manda desde el 1 de enero en Boyacá. Cuando de regalías se trata, él sabe bien de que le están hablando porque ya fue gobernador entre los años 2016-2019. En Boyacá están los campos Palagua, Corrales, Caipal que generaron regalías para el departamento por $6.458 millones en el 2023.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander recién llegado a la política ,tiene el sexto productor dr gas

Junto a Boyacá, en la zona petrolera del centro del país, un exgeneral, Juvenal Díaz, retirado forzosamente en la primera barrida del presidente Gustavo Petro, terminó imponiéndose como gobernador de Santander cuando no estaba en el camino el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Aunque de familia de políticos, hermano del cuestionado excongresista Ivan Díaz Matues y del representante a la Cámara Luis Eduardo Diaz Mateus, el exgeneral es un recién llegado pero logró imponerse con su discurso de mano dura.

Su departamento viene consolidando una participación creciente en la producción nacional, al cierre de 2023 representó el 2,4 % del total nacional, situándose como el sexto de Colombia con mayor producción de gas, la cual es realizada en 22 campos, ubicados en los municipios de Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Simacota, Rionegro y Puerto Wilches que le significan $ 35.807 millones anuales en regalías.

Ballena, en La guajira, es un campo emblemático porque fue el primero costa afuera de Colombia

En un departamento como La Guajira, donde los niños se siguen muriendo de hambre y aun no llega el agua potable, están los campos de gas más icónicos. Año tras año los gobernadores han derrochado las regalías desde que se descubrieron en los años 70 campos emblemáticos como Chuchupa y Ballena

Los superhallazgos de Texaco, que hoy es Chevron, marcaron un hito porque fueron los primeros off shore, o aguas afuera. Ahora los guajiros esperan que el nuevo gobernador Jairo Aguilar Deluque , del grupo político de los Deluque no recorra el mismo camino, y los $159.683 millones de regalías obtenidas por gas sirvan para darle un golpe a la pobreza y no se prolongue la historia de corrupción.

El bloque de gobernadores costeños unidos por el gas

En la Costa también, Eduardo Verano, repite en la gobernación del Atlántico por tercera vez con el apoyo de poderosos grupos políticos como el clan Torres, José David Name de la U, la casa Char, y el conservatismo del senador Efraín Cepeda el Centro Democrático del senador Carlos Meisel. Verano ha agitado siempre la bandera de la descentralización y ahora la del gas en la transición energética.

El pasado 11 de abril con los gobernadores del Caribe en el Congreso de Naturgás lideró y firmó el Pacto de Cartagena que aborda la transición energética y el gas natural en los planes de producción. Atlántico recibirá este año regalías por $21.759 millones, donde el campo Bullerengue en Sabanalarga es uno de los grandes aportantes. Verano de la Rosa quiere mucha más autonomía que el beneficio de las regalías y desde siempre ha sido un defensor de la autonomía regional.

La gobernadora de Sucre, Lucy García es otra comprometida con el gas de la región caribe. Es la primera mujer que está al frente de su departamento tras derrotar a Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer que esta haciendo parte de la coalición “Mujer de Resultados” co avalada por el Partido Liberal y por la Fuerza de Paz de Roy Barreras.

Sucre cuenta con los pozos Clarinete, Mamey 1 y Pande que produjeron regalías por $56.994 millones que opera Canacol, a través de sus filiales CNE Oil and Gas, y Geoproduction Oil and Gas Company. La petrolera con sede en Calgary entró en el negocio del gas en Colombia a través de la adquisición de Shona Energy Company a finales de 2012.

Estos siete departamentos, los grandes productores de gas, contribuyeron a la generación de regalías de hidrocarburos y minerales por $ 31,3 billones que aprobó el Congreso y cuyo plan regirá hasta diciembre de este año, para mejorar o llevar a sus regiones vías de comunicación, educación, investigación y desarrollo.

