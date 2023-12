Los 10 mandamientos del buen gobernante (2)

Por: Orlando Parra G |

diciembre 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los mandamientos del buen gobernante implican construir sobre lo existente, maximizar la eficiencia en los primeros años, comunicar efectivamente, reflexionar sobre los objetivos y estar abierto a la verdad. La diferencia entre ser y hacer radica en conocer tus limitaciones y trabajar por un bien mayor. Lee la última columna sobre claves para una gobernanza efectiva. #Liderazgo #GestiónPública #Alcaldes #Gobernadores

Sigamos con estas reflexiones para los nuevos alcaldes y gobernadores:

..Publicidad..

...Publicidad...

6º CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO. Siempre hay buenas cosas de los gobernantes anteriores. SIEMPRE. Ejemplo: la bomba social de las deudas acumuladas con los (niños) y jóvenes, NI-NI, está lejos de ser pagada: es necesario institucionalizar los mecanismos de llegada de la oferta a ellos. Por lo menos debe haber ferias anuales de servicios públicos, privados, generados por ellos mismos, orientada a jóvenes NO escolarizados.

....Publicidad....

7º PRIMER AÑO Los alcaldes comenzaron -creo- en 2 años, luego, 3, van en 4, y sigue sin alcanzarles el tiempo ¿debería haber reelección?. Peor si se les atraviesa una Pandemia, y un Paro Nacional. 4 años terminan en 2. Además, en el año 4 tienen elecciones locales, en el 3 elecciones nacionales, que distorsionan su accionar “todo (se) lo politizan”. Así, entonces, los años que debe exprimir a fondo son el 1º y el 2º, especialmente el primero cuando se cree que “escoba nueva barre bien”. Ejemplo, ejercicios de AUTORIDAD como cámaras para foto multas son “políticamente irreales” en años de elecciones: los debe diseñar en el 1 y poner en marcha ese año, por tardar en el 2.

8º COMUNICAR: Teníamos la esperanza de que el acceso gratuito a la información, aminorara la estupidez, pero, por el contrario, en todo el planeta, “las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas” resumió Humberto Eco. Ningún gobernante (en una forma democrática) escapará a esas legiones de “quienes carecen de toda instrucción” (RAE). Por ello el desastre se comunica mejor que las gestiones exitosas. Así se despilfarre presupuesto público (que pagamos todos) en medios, en pauta; esas legiones son imparables: Habría que comprar todo Instagram, Whatsapp, etcétera: NADIE PUEDE HACERLO. A pesar de ello, todo gobernante debe tener una “narrativa” que guíe su estrategia comunicacional. Apuntarle a la comunicación masiva vía “viralización digital”. Ello le puede "ayudar” ..dudo que lo salve.

9º TOMAR DISTANCIA. Los gobernantes, casi todos, terminan actuando en automático. Zombis. El ritmo que soportan es, generalmente, brutal. He iniciado sesiones con gobernantes a las 4am. Y con otros he terminado ejercicios a esa misma hora. Ese ritmo es poco celebrado. También he conocido algún vago. Pero, todos ellos, sin excepción, necesitan aprender a PARAR … a mirar cómo van sus objetivos estratégicos, sus metas centrales. Es un ejercicio muy de “la soledad del poder”, sólo el o ella, puede hacer ese balance, y ser capaz de replantearse a sí mismo, y con ello a su equipo.

10º LA VERDAD. Tal como se dijo antes, la mayor parte de los alcaldes/gobernadores son “políticos”, y, a lo largo de la historia de la humanidad se sabe que esta casta, en general, NO tiene amigos, de hecho tampoco busca enemigos, esencialmente tienen instrumentos humanos para el poder…lo que hacen o no con ese “poder” es otro cuento (…). La minoría, la que es realmente estadista, la que pone la ciudad/departamento por encima de sus objetivos personales, tal vez sí tenga “amigos”. Los demás tienen asesores: cuando sus disfrazados egos se lo permiten. En todos los casos, necesita amigos y/o asesores que les diga LA VERDAD en su cara. Menos “LameC &/%/&%” en su intimidad.

En resumen de Claudia Esperanza Castaño Montoya CECE : “Ser consciente de sus propias limitaciones y debilidades y estar comprometido con algo más grande que su propio interés personal, hace la diferencia entre ser y hacer” :

Redes sociales: OrlandoParraGOpinion // orlandoparrag