Los 10 futbolistas colombianos más valiosos de la historia ¿Cuánto llegaron a costar?

Desde 1948, cuando la liga colombiana fue inaugurada, la lista de futbolistas cafeteros que se han ido al exterior es larga. Inició con uno que nació en Bogotá, Rafael Valek, para continuar con los recordados Rincón, el Pibe Valderrama o Faustino. En los últimos 40 años, el país ha sido un gran exportador de talento y eso se ha visto reflejado en los millones que llegan a los clubes de la liga local, y en las negociaciones que se han cerrado por jugadores como James Rodríguez, Falcao o Cuadrado, algunos de los futbolistas colombianos más valiosos de la historia.

Imágenes oficiales del Real Madrid sobre la presentación de James Rodríguez. pic.twitter.com/GI6sRB6SMa — TODO FÚTBOL™. (@ftbol17) July 22, 2014

¿Cuáles son los futbolistas colombianos más valiosos de la historia?

Entre los futbolistas colombianos más cotizados no se encuentran jugadores insignias del FPC como el Tino, Iván René Valenciano o Valderrama. Para el momento que jugaron, los valores en el fútbol no eran tan altos como ahora, por lo que los futbolistas no valían tanto. Para poner un ejemplo, al Tino lo compró el Newcastle apenas por 7,6 millones de euros, un monto que fácilmente se podría pagar por un jugador que milita en la Liga BetPlay. Así las cosas, los jugadores que componen la lista de los 10 más valiosos son de una generación actual, aproximadamente de los últimos 10 años.

Top 10 de los jugadores cafeteros más cotizados

10. Jefferson Lerma - 25 millones de euros (Bournemouth / 2018)

- 25 millones de euros (Bournemouth / 2018) 9. Yerry Mina - 30 millones de euros (Everton FC / 2018)

- 30 millones de euros (Everton FC / 2018) 8. Luis Muriel - 30 millones de euros (Atalanta / 2021)

- 30 millones de euros (Atalanta / 2021) 7. Juan Cuadrado - 32 millones de euros (Fiorentina / 2014)

- 32 millones de euros (Fiorentina / 2014) 6. Jackson Martínez - 35 millones de euros (Porto FC / 2015)

- 35 millones de euros (Porto FC / 2015) 5. Duván Zapata - 45 millones de euros (Atalanta / 2019)

- 45 millones de euros (Atalanta / 2019) 4. Radamel Falcao García - 60 millones de euros (Atlético de Madrid / 2013)

- 60 millones de euros (Atlético de Madrid / 2013) 3. Dávinson Sánchez - 60 millones de euros (Tottenham / 2019)

- 60 millones de euros (Tottenham / 2019) 2. Luis Díaz - 75 millones de euros (Liverpool / 2022)

- 75 millones de euros (Liverpool / 2022) 1. James Rodríguez - 80 millones de euros (Real Madrid / 2015)

Hay que aclarar que los precios de cada uno de los jugadores es el valor más alto que han logrado obtener en el mercado de fichajes, así no hubiesen sido comprados por ese monto.