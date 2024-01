Lo que no le cuentan de los colombianos que limpian casas en Estados Unidos y ganan más de $10 millones

Migrar a Norteamérica puede ser una gran opción, pero muchos se han ido sin leer la letra pequeña. 3.000 dólares podrían no ser tanta plata como usted cree

Seguramente muchas veces usted ha escuchado en medios de comunicación, en TikTok y por medio de amigos o familiares, que los colombianos en Estados Unidos se ganan 10 o 15 millones de pesos mensuales por limpiar casas o cuidar personas de la tercera edad. El dato es cierto, pero también impreciso.

La primera razón es simple, usted no está ganando en pesos colombianos, sino en dólares. Entonces, por poner algunos ejemplos, usted no estará pagando 3.000 pesos por el trasporte público, sino que podría estar pagando US$1.50; tampoco conseguirá un almuerzo sencillo por $10.000, sino por más de 10 dólares y, lo más importante, no pagará $600.000 por un arriendo, sino por sumas superiores a 800 dólares.

Así que haciendo una conversión más o menos precisa, esto significaría que estaría pagando más de $5.000 por cada viaje de bus o metro, más de $38.000 por cada almuerzo y más de 3.000.000 por el arriendo.

Una buena forma de analizarlo sería pensar que, aunque 10 dólares no son 10.000 pesos, cada vez que usted gasta esa suma allá está haciendo una inversión parecida a la que haría en Colombia cuando paga con uno de los billetes que tiene a la Pola.

Lo que no le cuentan de los ingresos por trabajar en Estados Unidos

Lo primero que tiene que definir si está contemplando viajar al país del norte, es el estatus en el que va a viajar. Si bien no es recomendable viajar sin documentos que permitan radicarse en el país, también se sabe que muchos colombianos van como turistas y se quedan allá.

Lo anterior supone varios problemas, el primero de ellos es que al no tener documentación la persona está impedida para hacer muchos trámites. Por ejemplo, una persona que está de irregular en el país no puede tener un seguro médico, algo que es fundamental incluso cuando se viaja como turista. Como consecuencia, desde una ida al odontólogo hasta una operación tendrán que salir de su bolsillo. Los medicamentos también irán por su cuenta.

Ninguno de los anteriores será barato y hay operaciones o procedimientos que podrían dejarlo en bancarrota. Este detalle está ligado a otro gran problema, estar irregular significa no poder salir del país o, mejor dicho, que si sale del país no lo dejarán volver a entrar.

Otros inconvenientes de migrar a Estados Unidos

Pero supongamos que usted tiene padres o hermanos allá y radicarse allá, tramitar sus documentos. Hay procesos que pueden tardar hasta cinco años, en los que usted tendrá posibilidades legales para trabajar, pero también estará impedido de regresar de visita a su país. A esto se suma el desarraigo, que es uno de los principales problemas que tienen los migrantes y que no todos están listos para afrontar.

El ritmo de vida es costoso, llevar comida al trabajo es poco práctico y hay zonas en las que el transporte no es bueno, razón por la que es posible que su movilidad dependa del servicio de plataformas como Uber.

Salvo que este en ciudades como New York o Boston, en Estados Unidos casi todo el mundo tiene carro y a las autoridades de algunos lugares no le ha parecido necesario mejorar el transporte público. En una ciudad como Miami, usted puede tardar una hora y media en hacer setenta cuadras y encima tener que combinar dos o tres medios de transporte diferentes.

Consideraciones finales

Es posible que migrar a Estados Unidos sea la opción que usted necesita en este momento, pero también es importante que considere todas las variables. Ganar US$3.000 al mes podría sentirse como tener un sueldo de 3 millones en Colombia, una cifra que algunos consideraran nada despreciable.

Pero también es posible que usted migre y se encuentre con una realidad que no se ajusta a la que imaginaba o peor aún, que no migre con las mejores condiciones y luego ni siquiera pueda lidiar con complicaciones médicas.

Siempre es importante no tragar entero e informarse a fondo de cada detalle, sobre todo cuando se trata de irse de casa a un lugar desconocido, donde muchas veces no se tiene a nadie.

