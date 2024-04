Las pistas confidenciales que dio Jorge Rausch sobre MasterChef que lo pondrían en problemas con RCN

.Publicidad.

Aún falta un buen tiempo para que se estrene por el Canal RCN, MasterChef Celebrity. Este reality de figuras públicas regresará este año, serán varias las estrellas que competirán por el gran título. Para esta edición, el canal calentó los hornos desde temprano. Es por eso que se presentaron participantes y además, se conoció quién es la nueva jurado del programa. Pero esto no es todo, al parecer ya el reality arrancó como de costumbre y los participantes estarían en diferentes retos. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe al respecto, pues todo se ha manejado con muy bajo perfil. Eso sí, a Jorge Rausch se le escapó un detalle.

El detallito que Jorge Rausch dejó escapar sobre MasterChef Celebrity

Es habitual que, no se sepa mucho sobre el reality, sino hasta el estreno de este. Sin embargo, esta edición tendría grandes cambios, con respecto a las anteriores temporadas. Empezando por sus nuevos jurados y la gran cantidad de actores que llamó el Canal RCN. Ahora bien, hay que tener presente que todos ellos deben mantener los datos del reality, de manera confidencial. Esto con el fin de que no filtre información de MasterChef Celebrity antes de tiempo. Algo que no es nada descabellado y ha pasado siempre con este tipo de formatos.

Sin embargo, esta condición no es única de los participantes, pues los jurados también deben tener algo de confidencialidad. Aún así, Jorge Rausch compartió recientemente en sus redes, algo respecto al reality del Canal RCN. En su cuenta de Instagram, el chef bogotano mostró uno de los posibles lugares de una prueba de MasterChef Celebrity. Al parecer, el programa se habría trasladado hasta Villa de Leyva en Boyacá. De igual forma, como mencionó el jurado, todo indicaría que estaría allí realizando una de las famosas competencias de campo.

