Las carreras universitarias que puede homologar en Estados Unidos y cuánto cuesta

Uno de los destinos preferidos por muchos para emigrar es Estados Unidos, allí muchas personas buscan echar raíces y mucho mejor si lo hacen ejerciendo la carrera que estudiaron en su país de origen. Sin embargo, un aspecto que no se tiene tan presente es lo referente a la homologación del título universitario.

Se debe tener en cuenta que el trámite para homologar un título universitario varía dependiendo del país en el que se estudió, la carrera y el país de origen, por ello le contamos algunos aspectos importantes de este proceso en el país norteamericano.

Carreras universitarias que se pueden homologar en Estados Unidos

Hay carreras que requieren una licencia profesional, y para obtenerla es necesario aprobar exámenes teórico-prácticos, cumplir con horas de residencia o cursos, entre ellas se encuentran:

Arquitectura

Odontología

Educación

Leyes y abogacía

Medicina

Enfermería

Trabajo social

Medicina veterinaria

Psicología

En carreras como periodismo, diseño gráfico, administración de empresas, música, danza, marketing o literatura no es necesario contar con una licencia profesional, por lo que es posible trabajar en Estados Unidos mientras la estancia en este país sea de carácter legal y se cumplan con todos los requisitos.

A diferencia de Colombia, en donde el Ministerio de educación se encarga del reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero, las homologaciones en Estados Unidos las llevan a cabo empresas de carácter privado que se agrupan y regulan por la Association of International Credential Evaluators (AICE) y la National Association of Credential Evaluation Services.

Algunas de las empresas que hacen estos trámites de validación de títulos universitarios son; American Education Research Corporation (AERC), Scholaro, Institute of Foreign Credential Services, Educational Credential Evaluators (ECE), World Education Services (WES), SpanTran The evaluation Company y American Association of Collegiate Registras and Admision Officers (Aacrao).

Los documentos que se deben presentar para iniciar el proceso deben ser los originales y copias certificadas además de estar traducidas al inglés; son el título universitario, el plan de estudios con carga académica y las calificaciones, junto a los demás documentos que solicite cada empresa.

También, se debe llenar el formulario de solicitud, pagar el costo del trámite y presentarlo ante la institución educativa u organización que se lo haya solicitado. Este trámite tiene un costo de 2,500 dólares, aproximadamente 10 millones de pesos, y tarda entre 4 y 8 meses.