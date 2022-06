La vergüenza de Movistar: en su decadencia les tocó volver a llamar a Nairo

.Publicidad.

En el 2019 todos vieron lo que sucedió: mientras Nairo Quintana intentaba ganarles a los eslovenos la Vuelta España. Pero Marc Soler manoteó furioso y se evidenció que era todo verdad cuando afirmaban que los españoles discriminaban al de Cómbita. El documental, El día menos pensado, exhibido en Netfix, mostró claramente las grietas entre los españoles y latinoamericanos como Carapaz y Nairo que eran estrellas del elenco telefónico.

Ese año se acabaron las victorias de los españoles en grandes vueltas. En ese momento eran el equipo más poderoso del mundo pero todo terminó abruptamente cuando sacaron a Nairo quien recayó en el Arkea. Los resultados fueron tan desastrosos para la escuadra española que hoy en día ocupa los últimos lugares del ranking de la UCI y corre peligro incluso de dejar de ser un equipo de World Tour y empezar a competir en competencias de menor categoría ya que sus bazas españolas, como Enric Mas, no han dado lo que se esperaba de ellos.

Así que, con Nairo Quintana a punto de no renovar su contrato con el Arkea y después de que el UAE haya afirmado no estar interesado en el de Cómbita, los españoles entraron a negociar un regreso que necesitan con urgencia. En las grandes vueltas los españoles no existen sin el boyacense. Con él como jefe de filas ganaron un Giro, una Vuelta, fueron dos veces subcampeón del Tour, una vez terceros además de ganar tres etapas en la competencia más importante del ciclismo mundial.

El regreso de Nairo lo está pidiendo, a gritos, una escuadra condenada a ser sólo un recuerdo.

