La salud, sin salud

Si los profesionales de la salud no se movilizan sobre lo que está pasando en el sistema de salud, al igual que la ley 100, llevarán a la muerte a muchos colombianos

Por: Andres Garcia |

abril 09, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Con el hundimiento de la reforma de la salud, lo único que queda claro, es que los colombianos seguiremos sin servicio de salud, los trabajadores del área de la salud seguirán con sus condiciones mediocres de contratación, los hospitales y clínicas en condiciones precarias y los administrativos y políticos, diciendo que la plata no alcanza.

Y acá el gran problema es que ellos, los administradores y políticos, no se hacen responsables del actual sistema de salud, y peor aún, muchos médicos administrativos, con su MBA (Máster of Business Administración) y sus grandísimos sueldos, privilegios, risquería y explotación de muchos de sus colegas, no desean por ningún motivo perder los privilegios que les ha dejado la ley 100.

Y es que algo que ha venido paulatinamente pasando en los servicios de salud, es que hay médicos que facturan, administrativos que facturan, empresas farmacológicas que facturan y politiqueros como Cesar Gaviria, Dilian Francisca Toro, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana que han hecho de la salud el negocio ideal de los grandes cacaos del país, y con esto no hay reforma que sea buena para ellos.

Pero, algo que es claro también y que nadie habla, es de la deshumanización de todo el sistema de salud, mediado por la ley 100.

¿Qué paso con el Juramento hipocrático?

Porque lo que se siente, cada vez que se llega a un consultorio, si es que estuvo de buenas y le contestaron de algún sitio, porque las citas médicas pueden estar para dos o tres meses, si le va bien en las grandes ciudades, es que ni te miren y solo escriban en un computador, con algo a aún más gravé, ya ni te toman los signos vitales, y el contacto es mínimo y ¿exámenes?

Porque acá en Colombia, hay que rogar es para que te manden exámenes, porque los médicos modernos escanean el computador y enviar recetas farmacológicas de la casa matriz que más le dé dadivas y la consulta termino.

Pero, aún peor, los médicos que están en cirugías, esos son los que más facturan o factura en el tiempo que una hora de cirugía podría costar más de 200 millones de pesos al sistema de salud y esto les permite a muchos tener la vida que ellos deseaban, con muchos carros, muchas casas y sus hijos por fuera del país, y mientras tanto, ellos son los grandes docentes de posgrados que explotan, además a los residentes, porque lamentablemente si hay explotación y mal trato, es en las especialidades médicas.

Pero y que paso con las demás profesiones de la salud como enfermería, Fisioterapia, Odontología, Nutrición, Salud Ocupacional, Bacteriología, Psicología y demás profesiones que permiten realmente dar a la población colombiana salud. Fueron precarizados cada día más, y es el momento que ninguna de estas profesiones tiene estabilidades laborales, ni posibilidades reales que estas profesiones puedas llegar a las personas, porque los prestadores de servicio lo único que les importa es el número, y cantidades.

Pueden seguir jugando a decir que se mejoró con la ley 100 la cobertura, pero lo que están hablando es que se aumentó el recaudo de plata que pagamos los colombianos al sistema de salud, pero esto es diferente a que te den un servicio de calidad.

Y aunque dicen que en las ciudades si hay muchos sitios de atención, la verdad es cada centro son casas acomodadas para atender a personas lo más rápido posible, sin ninguna posibilidad de seguimiento.

Si los profesionales que están en el área de la salud en todas sus esferas, no se movilizan sobre lo que está pasando actualmente el sistema de salud, al igual que la ley 100 llevaran a la muerte a muchos colombianos y a otros, con grandes sueldos mencionando que la plata no alcanza.