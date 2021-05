La rabia de los ciclistas bogotanos con Septimo Día de Caracol

El pasado domingo Septimo día de Caracol Televisión lanzó un programa que indignó a la comunidad ciclística bogotana. En una cuenta de Facebook uno de ellos, identificado como Bike the way, lanzó este sentido grito de indignación contra el programa periodístico:

En su primera parte aborda dos casos de incidentes viales y uno diría: -van a mostrar los dos lados: en qué fallan los conductores y en qué fallamos los ciclistas. ¡Pero no! la segunda parte solo se encarga de estigmatizar y burlarse de los ciclistas.

Durante una de las entrevistas del programa el concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos considera que existe un vacío en la Ley 1811 de 2016 sobre el uso de la calzada, incluso si existe ciclorruta, tal vacío no existe porque es claro que se puede hacer y es sensato, esto lo explico en Twitter https://twitter.com/biketheway/status/1396937445682389001

Después de la entrevista con el concejal, el periodista acude al senador Zucardi, en esta entrevista Diego Guauque Peña afirma, sin fundamento, que ciclistas que no usan la ciclorruta desaceleran tráfico y forman trancón, ¿en qué datos basa estas afirmaciones?, ¿no hará más trancón un carro parqueado en vía? Pero es que se le olvidó volver a hablar de los conductores en su producto periodístico.

El comandante de Transito menciona la distancia de adelantamiento 1.5 M (o mejor dicho un carril), ¡Ah! pero como el reportaje es sobre pésimos ciclistas no sobre conductores que le pasan 'pegados a los ciclistas' el periodista no profundiza.

Mencionaron que los ciclistas no usamos las ciclorrutas, pero ¿se ahondaron en los motivos o solo sacaron las excusas más divertidas?; también la carga sobredimensionada, pero se desestima que muchos de estos ciclistas no tienen un vehículo de mayor capacidad para transportar sus objetos rumbo al trabajo o a la casa; el uso de los audífonos, pero ¿no se abordó el uso de celulares por conductores o que los automotores tienen radio? ¡ah! verdad que hace medio capítulo dejaron de mencionar a los conductores; el tema del casco lo aborda pobremente pues este asunto tienen mayor profundidad del que aparenta y por último "conduzco sin luces" ¿la visibilidad? súper importante, aquí la consideramos aún más importante que el uso del casco, pero el periodista prácticamente se burla de que exista gente que no tiene para comprar luces, apenas para la bicicleta.