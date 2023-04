La prueba de que los organizadores de conciertos en Colombia son una porquería

.Publicidad.

El pasado 22 de abril, se llevó a cabo el concierto de ‘Los Favoritos’ en Colombia, en el que participaron los cantantes Lenny Tavárez, Justin Quiles, De la Guetto y, cómo artista principal, Arcángel. Sin embargo, la presentación del cantante de música urbana no resultó como se esperaba, pues esta fue interrumpida.

A través de redes sociales, se han difundido algunos de los momentos de la incomodidad y molestia a la que se enfrentó Arcángel cuando en medio de su presentación, en el estadio Atanasio Girardot, las luces del recinto fueron encendidas y le apagaron la música.

Ante la situación, el reguetonero no pudo quedarse callado y ante la multitud de personas que lo escuchaban lanzó un fuerte mensaje a los organizadores del evento.

“Siempre me pasa lo mismo cuando vengo aquí a cantar. Quieren dejarlo a uno de último y después, cuando yo quiero hacer mi trabajo, siempre me dicen que yo tengo que cortar el show porque a las 4:00 a. m. van a parar”, manifestó enojado el cantante y compositor estadounidense.

En diferentes videos que se han hecho tendencia, quedó registrado el momento en el que el compositor pidió respeto por su público “Yo no voy ni en la mitad del show, para que me digan que quedan diez minutos, esto es una falta de respeto, y con ustedes también, que pagaron su plata para venir para acá y me esperaron”.

Muchos de los asistentes al evento apoyan a Arcangel manifestando que los aseguran que los espacios entre músicos eran demasiado largos, algunos hasta afirman que el concierto parecía más del ‘Dj Carlos’ que del mismo Arcángel, debido a que en una parte del concierto se hizo un show de pirotecnia con dicho Dj y este, según los asistentes, habría durado más que la presentación del artista principal.

El Parque Salitre Mágico es un GRAN escenario para festivales como el #BeyondWonderland que se hizo en el 2019: varios escenarios, varios artistas y una carpa gigante adicional.

Para UN SOLO ESCENARIO, con UN MEGA ARTISTA, es UN DESASTRE. Nadie ve ni oye nada.#DuaLipa — Camilo León Castillo (@CamiloLeonC) September 19, 2022

Cabe destacar que en cuanto a la organización de conciertos, Colombia se raja frente al panorama internacional. Muchos de los conciertos que se han llevado a cabo en la última temporada han generado cientos de críticas por parte de los asistentes que aseguran que la logística no es la mejor.

Uno de los casos que más recuerdan las personas fue lo sucedido con el concierto de Dua Lipa, en septiembre de 2022, el cual se vio manchado por los malos comentarios sobre el lugar en el cual decidieron hacerlo (parqueadero de Salitre Mágico), las largas filas y el pésimo sonido.

