.Publicidad.

La reconocida actriz colombiana Catherine Siachoque, conocida por sus papeles en telenovelas como ‘La Reina del Sur’ y ‘Sin Senos No Hay Paraíso’, en redes sociales ha sorprendido a sus seguidores y a los de su esposo, el actor Miguel Varoni, con unas sugestivas fotos donde sus atributos no pasan desapercibidos.

Siachoque es vista como una de las mujeres más atractivas del país. La actriz ha demostrado que posee mucha versatilidad a la hora de lucir distintos tipos de look, es por ello que constantemente llama la atención.

-Publicidad.-

Vea también: El puestazo que se consiguió Miguel Varoni en Telemundo; acabado pero tapado en plata

A través de las historias de Instagram, Miguel Varoni, con quien lleva casada por más de 20 años, publicó una foto de la bogotana con la que despertó la envidia de todos. En esta se ve a Catherine Siachoque cubierta solo con una toalla, mientras posa sensualmente.

Publicidad.

La imagen estaba acompañada por la siguiente palabra '¿Niveles?', haciendo referencia a que la actriz sobrepasa cualquiera que sea, respecto a la belleza.

A pesar de su belleza, derroche de sensualidad y carisma, Catherine Siachoque, no está exenta de recibir críticas. Hace un par de meses le escribieron a su cuenta de Instagram, que si la razón por la que no tiene hijos era por no perder la figura.

A esto, la actriz no dudó en responder para aclarar todas las dudas y dijo que no se le ha despertado ese deseo de ser madre

“Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Siachoque Varoni (@catherinesiachoque)