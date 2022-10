La pesadilla de hacer un trabajo con normas APA en la universidad

Por: Orlando Gaviria Giraldo |

octubre 21, 2022

Las normas APA son una de las tantas normas de citación que existen, aunque tal vez sean las más acreditadas en Colombia. Fueron creadas en 1929 por la Asociación Americana de Psicología, por lo que APA es el acrónimo de la asociación. El fin último de estas es estandarizar la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura.

Ahora bien, como acá amamos todo lo que huela a gringo, la mayoría de instituciones educativas adoptaron las APA para la elaboración de los trabajos académicos que deben presentar los alumnos en el proceso educativo y como opción de grado. Eso, a pesar que el país cuenta con sus propias normas, las Icontec. Las APA no son una ley de la república, ni hacen parte de un tratado internacional académico que obligue a usarlas, por lo que cada institución está en libertad de elegir cuáles deben usar sus educandos.

Como experto en normas de citación, he tenido la oportunidad de corregir cientos de ensayos y monografías de alumnos que, desesperados, me contratan para que les ayude con «Las malditas normas APA».

Malditas, según los estudiantes, porque por culpa de los profesores ellos están confundidos y creen que existen varias APA. «Profe Orlando, el trabajo debe ir con las normas APA de mi universidad». La confusión y la antipatía de los universitarios hacia las APA es por culpa de los docentes, pues cada uno de ellos ha decidido inventarse sus propias normas y llamarlas APA (¿plagio?). Analicemos de qué va el asunto.

La Asociación Americana de Psicología estableció, entre otras cosas, estableció que los artículos científicos deben ir presentados de esta manera: Alineación: a la izquierda. Interlineado: doble, sin espacio entre párrafos.

Puede haber citas textuales de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras (no hay límite establecido, por lo que pueden ser 100 o más). Tipos de fuentes: Calibri, Arial y Georgia de 11 puntos; Lucida Sans Unicode de 10 puntos, y Times New Roman de 12 puntos. Sangría (1,25): la primera línea de cada párrafo de texto desde el margen izquierdo (no debe sangrarse la página de título, el resumen, el abstract, las listas de tablas y figuras y la lista de referencias. Ahora miremos lo que piden los profesores.

Algunos exigen que el interlineado sea de 1.5, que los párrafos estén separados y que el resumen vaya con sangría; otros no permiten las citas textuales de más de 40 palabras sino parafraseo y piden que el trabajo vaya con alineación justificada; unos solo permiten que la fuente sea Times New Roman de 12 puntos; a la gran mayoría no le gusta que se cite textualmente; muchos no permiten que diga Ilustración, sino Imagen, como si hubiera alguna diferencia.

A varios les molesta que las tablas vayan con fuente más pequeña, y aunque estas no deben llevar sino tres líneas, algunos exigen que aparezcan todas las líneas porque con tres «la información es difícil de leer». En fin, cada docente exige lo que a bien le plazca.

A consultarle a uno de ellos sobre el porqué de esa situación, me dijo que lo hacían porque las universidades tienen libertad de cátedra; yo le respondí que estaba al tanto de esa prerrogativa, pero que no entendía entonces por qué llamaban normas APA a unas normas inventadas por ellos, y agregué que esas actitudes confundían a los estudiantes y los conllevaba a maldecir las reglas de citación.

Concluyendo, los profesores universitarios deberían hacerles un favor a sus alumnos: decirles que, en cuanto a citas de autores, se basen en las normas APA, y en lo referente a los demás formatos del trabajo, que se basen en los protocolos que ellos les envían. O mejor aún, cada universidad debería tener un manual de presentación de trabajos académicos. Y sanseacabó, todos felices menos yo, que tendré menos trabajo.